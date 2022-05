OVO JE 9 GODINA MLAĐA SUPRUGA DEKIJA PANTELIĆA! Voditelj se zbog BOLESTI povlači sa malih ekrana, a ona je sa njim prošla kroz sve

Voditelj Dejan Pantelić u martu je hitno operisan, a sada je na svom Instagramu saopštio da će morati da se u narednom periodu povuče iza kamera.

foto: Printscreen/Prva TV

- Hvala kolegama koji imaju dobre telefone i filtere, pa ispadnem manje 'polovan'. Izvinjavam se gledaocima na promuklom glasu. Došla su na naplatu sva ona zračenja, hemioterapije, operacije... trudiću se da u narednom periodu pronađem adekvatno mesto iza kamera. Hvala što brinete - napisao je Deki na Instagramu.

Panteloćje u martu zbog pucanja slepog creva završio u bolnici gde je bio hitno operisan, a oporavak je srećom prošao u najboljem redu.

Voditelju su 2012. godine ustanovili tumor na krajnicima, nakon čega su usledile godine lečenja, a najveća podrška u tim trenucima bila mu je supruga Miona, koja je devet godina mlađa od njega.

foto: Printscreen

"U tim trenucima čovek samo razmišlja o svojoj porodici, o svojoj maloj deci koje nisam izveo na put. Razmišljao sam o mom Vukašinu, i upravo dok ovo govorim gledam njegovu i Laninu (ćerka) fotografiju koja se nalazi na mom radnom stolu. Prosto nisam naučio Vukašina da igra fudbal i košarku, Lanu nisam odveo pred oltar kod njenog budućeg supruga, iako je mala, to mi je bilo u podsvesti kao neka obaveza. S druge strane, nisam smeo sebi da dozvolim da se predam jer prosto ne smem da budem sebičan da svojoj supruzi ostavim toliki teret i da se ona brine i žrtvuje za porodicu, a to radi i ovako i onako. To su bile neke stvari koje su mi bile u glavi dok sam prolazio kroz te neprijatne životne izazove", rekao voditelj jednom prilikom.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

05:09 ŠTO MI SE VIŠE UDVARAO, JA SAM SE VIŠE ZALJUBLJIVALA! Tamara Dragičević otkrila detalje ljubavi sa Petrom Benčinom