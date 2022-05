MAJA ODŽAKLIJEVSKA OTVORENO JE GOVORILA O UNUKU KOJI IMA AUTIZAM: Evo sa čim se sve pevačica borila, on bio u svom svetu TUŽAN

Pevačica Maja Odžaklijevska (68), koja je imala uspešnu karijeru i brojne hitove osamdesetih i devedesetih godina, u jednom trenutku odlučila je da se povuče iz javnosti kako bi se posvetila unuku Luki kome je pre devet godina dijagnostikovan autizam.

Unuk Maje Odžaklijevske u tom trenutku pevačici je postao najveći prioritet čime je objasnila i svoje povlačenje sa scene kada je pre godinu i po dana u jednoj emisiji najavila svoj poslednji nastup.

- Ovog puta ste me podsetili da vas podsetim da bi ovo zaista trebalo da bude jedan lep oproštaj, tako da bih molila da ne nastupam, jeste, znam da to volite, ali ja sam malo umorna od svega. Luka je autističan, još ne govori i ja sam mu se potpuno posvetila. Ne kažem da sam zanemarila sebe, ali ja nisam u prvom planu u ovakvoj situaciji. On je postao potpuno drugo dete - rekla je pevačica tada, prenosi "Story".

Maja je ispričala da su tokom pandemije iskusili dodatne probleme u funkcionisanju.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Živimo u omanjoj zgradi, tako da smo u dvorištancetu Luka i ja sami. On svaki treći ili četvrti dan dobije autistični napad jer mu ne dam da izađe iz dvorišta, ili je u kući, ne može da se kreće puno. Tada nemam nikakvu pomoć, popričala sam sa kol centrom socijalnog rada da eventualno pošalju neku mlađu osobu koja će da ga prošeta. Međutim, oni su rekli šta ako ta mlađa osoba bude zaražena pa prenese virus. Rekla sam da su potpuno u pravu, preguraćemo on i ja ovo - ispričala je.

Luka je, kako je pevačica takođe pomenula, veoma dobro dete i sve razume uprkos svojoj bolesti.

- Ja sam prva to primetila, ne moja ćerka, jer sam već dvoje dece odgajila, imam više iskustva. Prosto, nije imao fokus na mene, a imao ga je sa šest meseci. Nije imao nikakav fokus, nikakvu interakciju. Možete da vičete pored njega, on je u svom svetu i, onako, tužan. To je veoma bolno za roditelje. Prve dve godine govorio je one prve reči koje dete izgovara: mama, tata, baba. A sad više ne govori. On već pet godina ćuti. Doduše, peva i izgovara neke slogove, ali to je sve - opisala je ranije stanje svog unuka.

Pevačici svakako nije pomoglo u snalaženju sa bolesnim unukom to što do skoro nije imala penziju već su preživljavali, ali joj je pao kamen sa srca kada joj je početkom ove godine stigla vest da joj je odobrena nacionalna penzija koja joj u mnogome olakšava situaciju.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Blic

