UNUK MU JE OSUĐEN ZBOG PROSTITUCIJE, A ERA BIO SA DEVOJČICOM OD 14 GODINA?! Ovako je pevač zgrozio javnost, svi brujali o SKANDALU

Duško Banjac i Nikola Anđelić, koji su uhapšeni zbog posredovanja u elitnoj prostituciji, priznali su krivicu i osuđeni na po 14 meseci zatvora, uslovno tri godine i na novčane kazne od po 400.000 dinara, saznaje Kurir.

Nikola je unuk folkera Ere Ojdanića, a mi smo stupili u kontakt sa Erom koji je bio zatečen informacijom:

"Ja prvi put čujem za to. Znači bio je slab momak. Ja to od vas sada čujem. Neka mu je sa srećom, ja bih mu kao deda kavaljerski dao 15 meseci. Onako džentlmenski. Sve je za ljude i zatvor. Deda ne plaća njihove j*bačine, da budemo jasni samo. Nisam se čuo sa njegovom majkom, tek popodne. Ja sam na putu, idem kod verenice, idemo na more. Vodim je da je osunčam malo", rekao je Era.

Inače, Era je i sam poznat po brojnim skandalima, a jedan je posebno uzdrmao javnost. Naime, tokom učešća na "Farmi" fokler je ispričao da je bio u vezi sa devojčicom koja je tada bila u drugom polugodištu osmog razreda.

Kako su pisali mediji, Ojdanić je tada imao 54 godine, dolazio je ispred škole, ispred njene zgrade...

- Izbacite Eru s Farme da ne bi svojim izjavama još nekome naudio! Od tužilaštva tražim da se protiv njega pokrene krivični postupak, a lično ću na sudu zahtevati odštetu od 500.000 evra, jer je svojim postupkom u rijalitiju ugrozio moju privatnost i uništio mi život - pričala je S.V. 2013. godine za Kurir.

Inače, tada su Eru osudile mnogobrojne kolege.

- Osuđujem svakog pedofila. Ne mogu da verujem da je Era bio vezi s devojčicom. Naravno da svakog pedofila treba kazniti i izbaciti s Farme - rekla je Mina Kostić.

- Mnogo sam srećan zbog njegovog inteligentnog mozga! On je jedna budala i da je normalan, ne bi pričao takve gluposti i dičio se. Ne treba ga izbaciti samo s Farme već ga ukloniti iz javnog života. Neka mu se da jedna njiva samo da ore i ništa više - pričao je Đani.

