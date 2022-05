IGOR STAROVIĆ ZAMALO DA IZGUBI ŽIVOT U RIJALITIJU 2013. GODINE: Tad ga je poznati ODBOJKAŠ spasao, udarao ga i izvlačio mu jezik

Frontmen popularne grupe "Divlji kesten" Igor Starović preminuo posle borbe sa teškom bolešću u 56. godini.

Igor je jednom prilikom pričao o svom bliskom susretu sa smrću kada je bio učesnik rijalitija "Farma".

Igor je 2013. godine na "Farmi" iznenada dobio napad i počeo da se guši, a kako je kasnije ispričao, život mu je spasao Edin Škorić.

foto: Dragan Kadić

"Pošto se razvedrilo, okopavao sam njivu. Posle sat vremena osetio sam vrtoglavicu. Nisam obraćao pažnju na to jer sam mislio da je od umora i neispavanosti. Pošto mi je bilo gore, krenuo sam ka bunaru i bilo mi je sve teže. Jedva sam hodao. Sećam se samo da sam nekako došao do zida i čvrsto se oslonio. U tom momentu mi je moj drug Edin Škorić prišao i pomogao mi. On me je bukvalno spasao. Udarao me je i izvlačio mi jezik, sav sam se izujedao. Sve se zakomplikovalo kad sam pomodreo u licu, tad sam počeo da se gušim i polako sam gubio svest. Uvek ću mu biti zahvalan, ipak je velika hrabrost spasavati čoveka koji leži i umire", objasnio je Starović jednom prilikom.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/K.Đ.

