DEVEDESETIH SU ŽENE LUDELE ZA NJIM, BIO JE PEVAČ DIVLJEG KESTENA: Igor tek sad otkrio sa kojom poznatom voditeljkom je bio u VEZI!

Pevač Igor Starović stekao je ogromnu popularnost sa grupom "Divlji kesten" tokom devedesetih godina, a tek je sada izneo tajnu koju niko nije znao.

Igor Starović, oduvek je bio miljenik pripadnica ženskog pola, a sada se prisetio tog vremena iako je kako kaže bilo baš davno, a malo ko zna da je na njegov šarm pala i voditeljka Dragana Katić.

- To je bilo zaista davno, jedva se i sećam ali Dragana je jedna divna osoba, sjajna dama, veliki drugar. Ta priča koja se dešavala sa nama je bila pre više od 20 godina, ali to se ne zaboravlja - prisetio se Igor, mada kako kaže bila su to teška vremena.

Priznaje da se tada mnogo radilo te su oboje imali malo vremena da se posvete jedno drugom.

- Svaki dan se nešto radilo, ako nema svirke onda su tu nastupi ali bez obzira na to stvarno imam najlepša sećanja na nju - iskren je bio u emisiji "Grand magazin" i dodao da su okolnosti bile takve da nisu mogli da opstanu u emotivnoj vezi.

