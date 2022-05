IGOR STAROVIĆ LUDO JE VOLEO VODITELJKU: Preminuli muzičar ovako je pričao o vezi sa Draganom Katić

Frontmen popularne grupe "Divlji kesten" Igor Starović preminuo je danas, posle kraće bolesti, u 56. godini - potvrđeno je "Novostima" u porodici.

Igor je proveo 10 godina u bendu "Divlji kesten" gde je bio pevač, kompozitor i aranžer. Grupa je nastala 1992. godine za vreme rata i odmah su postali miljenici publike.

Igor Starović ludo je voleo voditeljku Draganu Katić. O njihovoj vezi pre skoro dve decenije dosta se pisalo, a onda je usledio raskid. S vremenom priče o velikoj ljubavi su utihnule, ali ne i sećanja. On je jednom prilikom 2021. godine govorio o njoj.

- To je bilo zaista davno, jedva se i sećam, ali Dragana je jedna divna osoba, sjajna dama, veliki drugar. Ta priča koja se dešavala sa nama bila je pre više od dvadeset godina, ali to se ne zaboravlja - prisećao se Igor.

Dragana Katić i Igor Starović su u periodu kada su se zabavljali radili punom parom, pa je vremena za uživanje baš bilo malo. S obzirom na to da nisu uspevali da se u potpunosti posvete jednom drugom, svako je krenuo svojim putem.

- Svaki dan se nešto radilo, ako nema svirke, onda su tu nastupi, ali bez obzira na to stvarno me za nju vežu najlepša sećanja - rekao je on jednom.

Podsetimo, Igor Starović je, inače, po obrazovanju bio diplomirani arheolog, a ovu pasiju negovao je do kraja života. Uz muziku i arheologiju njegova velika ljubav bila je i košarka.

