PRVI INTERVJU ČLANICA GRUPE HURRICANE POSLE RASPADA! Otkrile zašto su rešile da se raziđu: Svašta se izdešavalo... OVO JE ISTINA

Grupa “Hurricane” koja je osvojila srce publike, od jeseni više neće nastupati u istom sastavu, a Sanju Vučić, Ivanu Nikolić i Kseniju Knežević, zameniće neke nove devojke.

U razgovoru za Blic, pevačice su otkrile zbog čega se zapravo rastaju, te da razlog tome nisu međusobne nesuglasice, kao što se spekulisalo, i da zla krv ne postoji.

foto: Ana Paunković

- Naši ljudi vole da dramatizuju svaku situaciju. Svakom kolektivu dođe kraj. Istekao nam je ugovor, ne mrzimo se međusobno, ne bijemo se – započela je Ksenija, a Ivana se nadovezala i naglasila da im je potreban odmor.

- Teško je kada kažeš “raspadaju se”, uopšte nije tako. Radile smo na inostranom tržištu, svašta se izdešavalo, stvarno nam je potrebno da se malo odmorimo i to je jedina prava istina. Posle “Favorita” smo ušle u mašinu, nismo imale predahe ni malo – rekla je pevačica, a Sanja je dodala:

- Od samog starta je bilo spekulacija da nećemo dugo trajati. Uspele smo dosta za kratak period. Imamo jednu Evroviziju iza sebe, nekoliko hitova, nastupa koliko... Ženske grupe se uvek povezuju sa nekim tinejdž razdobljem, mi zaista imamo dosta godina, za neki takav koncept. Ne kažem da je to razlog, ali je možda neko moje unutrašnje opravdanje zašto treba doći do nekog razrešenja. Neki faktori koji deluju možda marginalno kada se skupe na jednom mestu, može da dođe do kulminacije. Zadovoljne smo svime što smo uradile i stvarno malo da danemo dušom.

Ivana i Ksenija su ostale nedorečene o svojim planovima u budućnosti nakon grupe, a Sanja ih je iznenadila jednim lepim gestom:

foto: Printscreen RTS

- U poslednje vreme volim da se bavim autorskim delom i odlučila sam da im napišem prvu pesmu ukoliko žele da nastave da se bave pevanjem. Niko ih ne poznaje bolje u muzičkom smislu od mene. Još jedan demant da postoji zla krv između nas.

Kada je njihov PR tim objavio saopštenje povodom njihovog rastanka, društvene mreže su “gorele” i svako je imao svoju “teoriju zavere”, a jedan od njih je bilo Ksenijino kašnjenje i odbijanje da gostuje u emisijama.

- Jedino nisam gostovala kada sam imala koronu, da kasnim dešava nam se svima. To je laž – poručila je Ksenija, a Sanja je prokomentarisala teoriju mnogih, da je smatrala da je najbolji vokal u grupi, te da su joj druge devojke samo pratnja.

- Onda ne bih mogla da izdržim ni pola godine da imam takav stav. Ova grupa sadrži članice koje doprinose na određeni način. Svaka je imala priliku da se dokaže i pokaže – zaključila je Sanja, te su se zajedno osvrnule na treće najčešće mišljenje, a to je da Ivana nikada nije mogla da dođe do reči od Sanja i Ksenije, i da je delovalo da je zapostavljena.

foto: Kurir

- Sve smo glasne i upadamo jedna drugoj u reč i onda može da se izvuče iz konteksta. Za sva vremena mi je žao što to radim jer mi svi kažu da ne slušam i samo upadam u reč – rekla je Ksenija, a Ivana je dodala:

- Imamo slična mišljenja za mnoge stvare, dešava se da one već sve kažu pre mene i ja nemam šta da dodam. Nebitno je koja stoji u sredini prilikom davanja intervjua ili nastupa.

Pričalo se dosta i o tome da im na kraju dane ostane 300 evra dok plate sve što treba.

- Koliko priče o tih 300 evra, nećemo da pričamo o ciframa. Nikada nismo ovoliko zarađivale ranije, novac nije problem. To nije razlog svakako jer smo obezbeđenje – rekla je Sanja, a na pitanje o najlepšim uspomenama, su se sve tri raznežile.

- Ne mogu da se setim ničega konkretno, mnogo toga se desilo za pet godina. Bila su nam zanimljiva putovanja, jurcanja, nespavanja – rekla je Ivana tužnim glasom, a Ksenija je dodala:

foto: ATA Images

- Toliko smo se dobro upoznale... U kombiju smo imale onu plišanu igračkicu koja ima dve strane, jednu ljutu i srećnu, okretale smo je u zavisnosti od našeg raspoloženja. U poslednje vreme je bilo više ove druge ljute strane...

Ksenija je kroz smeh rekla da se Knez rasplakao kada je čuo da se razilaze.

- Šalim se. Podržava me u svemu što odlučim, rekao je bolje sada kada ste najjače nego posle – istakla je Ksenija, te su najavile nove projekte i otkrile šta misle o novom konkursu za “Hurricane”:

- Imamo tu američku turneju u septembru, snimićemo još dve, tri pesme. Ne znamo ništa o konkursu, nezahvalno je da mi pričamo o tome. Uvek treba napraviti prostora za nove nade.

Sanja, Ksenija i Ivana, još uvek imaju nastupe maltene svaki dan, što po klubovima, što na privatnim proslavama, a kao i svakom izvođaču, i njihova je želja da napune Arenu.

- Mi bismo volele, ko to ne bi voleo. Prvi koncert nam je bio na gostovanju kod Maje Berović, mogao bi da bude i poslednji – istakla je Ivana, a sve tri su za kraj razgovora zaključile da će razmisliti o toj ideji.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Blic/M.M.

