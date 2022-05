UPRAŽNJAVAM S*KS VIŠE NEGO IKAD! Zorica Marković ŠOKIRALA PRIZNANJEM kako uživa sa dečkom: PRŠTI NA SVE STRANE!

Zorica Marković otrkila je u emsiji "Sceniranje" na Kurir televiziji da joj ljubav cveta, te da u ljubavnim igrarijama sada uživa više nego ikad.

Popularna pevačica otkrila je novinarki i voditeljki Ljiljani Stanišić da je zaljubljenija nego ikad i da svog gospodina obožava.

foto: Kurir televizija

Uz to se osvrnula i na koleginice koje se operišu, pa je dodala da njoj ne pada na pamet da menja nešto na sebi, te da ne voli ni kada ima veštačku kosu.

- Kad vodim ljubav sa svojim dragim, sve se bojim da ne pomisli da imam kraste zbog nadogradnje, pa ja to skidam - kaže Zorica.

Ona je otkrila da je u vezi bez obaveza sa dobrostojećim pedesetogodišnjakom, koji se bavi preozbiljnim poslom.

foto: Kurir televizija

- Ne smem da otkrivam ko je on, jer se bavi preozbiljnim poslom. Našli smo se, jer smo veliki prijatelji, tu smo i tu dobru i u zlu. I on je meni uvek prioritet. Mada sam ja njemu rekla, nema spavanja kod mene, da ti peglam i perem neću, plati pomoćnicu. Kad je seks, može kod tebe, nije problem. To pršti na sve strane - kaže Zorica Marković.

- Nakon operacije naučila sam da živim punim plućima, tako da upražnjavam s*ks i vodimo ljubav više sad, nego pre operacije - kaže Zorica Marković.

