NA RUCI SIJA OGROMAN DRAGI KAMEN, A GRUDI SAMO ŠTO NE IZLETE! Didi Džej pravo sa crvenog tepiha: Sve je ABNORMALNO SKUPO na njoj!

Srpska pevačica Dijana Janković, poznatija kako Didi Džej našla se na crvenom tepihu na prestižnom festivalu u Kanu zajedno sa svim eminentinm ličnostima iz javnog sveta.

Ona je na pitanje novinara "Pusla Srbije" Miloša Anđelkovića i Milice Marković, kako je dospela u sam krem svetske javnosti, istakla da je to zato što se mnogo trudi i naporno radi.

- Naporno radim i trudim se, imam mnogo pratilaca na društvenim mrežama, svi znaju za mene, pa sam zato i pozvana. Nosila sam Kavali haljinu i tada sam privukla mnogo pažnje. Haljine sam birala po tome šta mi najbolje stoji. nisam razmišljala o bojama. Sve to mnogo košta i treba da se ulaže dosta, sve mora da bude kako treba - kaže Didi Džej na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Ona je istakla da su je ljudi prepoznavali na crvenom tepihu i da su uzvikivali njeno ime.

- Dosta ljudi me je prepoznalo, bilo je mnogo ljudi sa Balkana koji su hteli da se slikamo. Novinari koji su tamo očekuju ko će doći, svaki svetski događaj je veliki plus za moju karijeru. Očekujem veliki napredak - kaže Didi Džej, koja je otirkrila da je videla Toma Kruza.

foto: Kurir televizija

- Svi su niski, to je meni čudno. Čak i Niki Minaž nije htela da se slika sa mnom, jer sam ja imala štikle, a ona je bila u patikama. Sve se utrkuju ko će biti bolji i zapaženiji. Imam plan da radim još dueta i novih pesama, moj tim me već zove da radim nove projekte. Ja sam zaista drugačija i zato me ljudi širom sveta obožavaju - kaže Dijana Janković.

Ona je istakla da se nikada nije hvalila materijalnim stvarima i da ljudi ni sami ne mogu da veruju koliko je postigla.

- Ljudi ne mogu da veruju da sam ja toliko postigla, ja mnogo naporno radim i trudim se. To se ne može ni kupiti novcem - rekla je Didi Džej.

foto: Kurir televizija

Ona je u emsiju došla u kratkoj haljinici sa animal printom i seksi sandalama do kolena, a na prstu joj je zablistao ogroman dragi kamen.

