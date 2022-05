DETALJI RASKIDA STANIJE I MARKA! Evo šta starleti nikako nije ODGOVARALO, priznala da je upoznala mnogo novih momaka! PREBOLELA!

Stanija Dobrojević otkrila je detalje raskida sa Markom Markovićem.

Starleta Stanija Dobrojević raskinula je pre nekoliko meseci sa Markom Markovićem sa kojim je romansu otpočela u rijalitiju ''Zadruga''.

- Daljina je uradila svoje i to je jedino. Od početka veze sam ja želela da on ide sa mnom u Ameriku, moji odlasci su bili sve češći i duži i jednostavno daljina odradi svoje. U početku kada si zaljubljen to sve drži svoje, kasnije... - kaže Stanija za "Republika.rs" i dodaje:

- Mislim da ne postoji šansa za pomirenje. Već par meseci mi nismo zajedno, ja sam upoznala dosta naših momaka, kvalitetnih, ali se nisam upuštala niušta.

Stanija je otkrila i da li je Marko bio dovoljno jak muškarac da bi bio pored nje.

- Ja sam neko ko voli da voli i ja verujem u ljubav i sve sam radila iz ljubavi. Možda neke stvari stavljati u ružičaste naočare, za realnost i da bi nešto bilo dugotrajno potrebne su neke druge stvari, stvarno nekada ljubav nije dovoljna.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

00:42 Stanija sređuje skupoceni stan u Rumi posle raskida