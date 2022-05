NATAŠA SRLJA, A JA SAM STABILNA! Jovana Jeremić uporedila sebe sa Bekvalčevom, evo kakvo mišljenje ima o PEVAČICI! REKLA JAVNO!

Voditeljka Jovana Jeremić osvrnula se na pevačicu Natašu Bekvalac i okrila kakvo ima mišljenje o njoj.

- Ja volim Natašu Bekvalac, obožavam je, ona zna da ima moju podršku. Ja kažem, nije ona grešila što je pokvarena već zato što je mnogo dobra. Nas dve smo slične i fizički, a i po duši. Imamo dobru dušu i Nataša i ja. Nataša malo ume da srlja, a ja sam stabilnija. Ja tri puta merim, pa onda sečem- kazala je Jovana za Informer.

foto: ATA images

Jovana je progovorila i o tome šta treba da se desi da bi nekog muškarca povela sa sobom na neki događaj.

- Da bude moj partner životni. Vi nikada mene nećete videti sa muškarcem u javnosti, dok ne bude izabranik moga srca. Imaću momke ili momka, ali dok stvarno ne vidim ko je taj koji meni odgovara - rekla je voditeljka i otkrila da li bi primila prsten, ako bi je neko zaprosio u programu uživo.

- Vratila bih prsten, pa ne udajem se ja za svakog. Samo za onog pravog i onog kom zadrhti srce i koji ima sve one kvalitete, koje mora da ima, da bi bio sa Jovanom Jeremić. Ja kažem i momcima koji me startuju, da moraju da budu svesni da se zabavljaju sa jednom regionalnom televizijskom zvezdom i da to zahteva ulaganje u svakom smislu - istakla je Jeremićeva.

foto: ATA images

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:32 Jovana Jeremić zamešala kukovima usred Jutarnjeg programa