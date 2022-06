REKLA SAM MU DA LEŽI SA MLADIM DEVOJKAMA KAO NEKI PEDOFIL: Reljićeva oštro osudila Lepog Miću zbog PRISNOG ODNOSA sa zadrugarkama!

Pevačica Sara Reljić i Lepi Mića imali su odličan odnos u rijalitiju, a vremenom je pevačica uvidela da je njen kolega previše privržen devojkama koje su troduplo mlađe od njega.

Još tokom trajanja rijalitija u kojem su zajedno učestvovali, nastao je sukob između njih dvoje, a sada su se pevačicine reči navodno obistinile, nakon što se medijima pojavila tvrdnja da Lepi Mića sve češće u rijalitiji vreme provodi sa mlađim učesnicama.

Njegovo ponašanje Sara je oštro iskritikovala na društvenim mrežama, ali i tokom gostovanja u emisiji "Grand magazin".

- Bio je neki naslov o Lepom Mići da mu je neka devojka od 19 godina ležala u krilu i ja sam to oštro osudila. Koliko god bila ovako nežna, zapravo sam prilično oštra i dok sam bila u rijaliutiju rekla sam mu: "Halo, Mićo, ko šta radi, ti samo ležiš tim devojkama u krilu kao neki pedofil". I onda se on smrtno naljutio, krenuo da me vređa i eto posle toliko godina je izašao baš takav naslov, kako sam ja i rekla - istakla je pevačica i osudila njegovo ponašanje:

- Zato sam oštro oplela po njemu jer to stvarno nije normalno.

Iako je i sama bila učesnik trenutno najpopularnijeg rijalitija, na pitanje da li bi ponovo učestvovala, odgovorila je:

- U nekom rijalitiji bih, ali u ovakvom formatu u kojem sam već učestvovala više sigurno ne bih!

