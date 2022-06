SREĆNA PORODICA DRAGOJEVIĆ: Biljana objavila emotivne trenutke iz Dejanovog detinjstva, tu je i njen BIVŠI MUŽ (FOTO)

Majka popularnog rijaliti učesnika Dejana Dragojevića Biljana objavila je nekoliko fotografija iz prošlosti na društvene mreže.

Biljana je pokazala kako je Dejan izgledao kada je bio mali, pa redom "kačila" fotografije iz njegovog detinjstva.

Ono što je zanimljivo je da se na jednoj nalazi njen bivši muž Goran.

"Još malo je ostalo", napisala je ponosna Biljana.

Inače, Biljana i Goran su dokazali da su u dobrim odnosima kada su zajedno ušli kao gosti u "Zadrugu" da podrže Dejana.

Ipak, Dalilina majka nije imala reči hvale za Biljanu.

"Ako neko poznaje Dragojeviće ja ih poznajem. Od "Parova" do sad, znamo šta je radila ta njegova ista mati, brat, otac. Ja sa ocem pričam. Rekla bih da je bačena magija na Dalilu sa njihove strane, a Dalila je pominjala igračku, pozdravila bih tatu Gorana, on zna šta im je donosio u kuću. Unešena je jakna Ane Korać za Mikija, još na prvoj Zadrugoviziji, ja pratim to. To je magija. Sa Goranom sam se čula, pre 10ak dana. Nije mogao da veruje, ne može da čuje Dalilin glas, on je ogročen, toliko je bola nanela Dejanu. Mama će stati uz nju i ne može joj niko ništa", pričala je Emina Mujić za medije 2021. godine.

