KURIR U POSEDU PREPISKE DUŠICE GRABOVIĆ I ZADRUGARKE! Dija sve slagala po ulasku u rijaliti, prevarila pevačicu ZA OGROMAN novac!

Zadrugarka Dija Kostić je nedavno ušla u rijaliti, a sada ju je pevačica Dušica Grabović raskrinkala.

Naime, Dia je prilikom ulaska u rijaliti rekla da je na njoj "sve kupljeno", a zapravo - nije.

Zadrugarka je dobila od Dušice Grabović haljinu, koju je trebalo da ispromoviše na televiziji tako što će pomenuti da ju je pevačica kreirala, međutim, ona to nije učinila, pa će morati da plati visoku cenu za svoj "propust".

Naša redakcija je došla u posed prepiske Dušice i Dije Kostić pre njenog ulaska u rialiti, gde se jasno vidi odakle joj haljina.

- Jao, jel možeš to da mi daš? Jao to elegantno Dušice. Niko nije imao takvu haljinu - pitala je oduševljeno Dia.

"Javi mi kad da dođem na probu, jdeva čekam da uđem u subotu", napisala je između ostalog Dija.

Inače, Dušica je rekla da će se sa njom obračunati odmah po njenom izlasku.

- Moram da kažem u ovoj emisiji nešto što me je najviše povredilo i pogodilo. Devojka koja je ušla poslednja, kao senzacionalna osoba, Dija... Ja je znam, sašila sam haljinu za nju. Ona je u studiju rekla: "Sve je na meni skupo i kupljeno", a dogovorili smo se da ona ispromoviše tu moju haljinu. Ne, ona nije pomenula moje ime! Meni je to bilo strašno, trebalo je to na početku emisije kad je ulazila, a to je bilo u subotu u gorućem terminu, da pomene da sam je ja obukla. Zašto nije pomenula, ne znam! Ja ću to da joj naplatim 1.000 evra kad izađe, verujte mi, zato što nije rekla: "Dušica Grabović me je obukla" - izrevoltirana je bila Dušica.

Ona je objasnila da Dija nije ispoštovala dogovor koji su imale.

- Kreirala sam haljinu za nju, jurila sam je ceo dan da joj dam. Ona je bila sa momkom, verovatno se plašila da me upozna sa njim, jer se žene plaše lepih žena. Rekla sam da me taguje, zato što sam izjavila da imam taj skriveni talenat za dizajniranje haljina za sebe... Odlučila sam da ta devojka ponese moj dizajn, lepa, plava devojka, hajde da je obradujem. Sve je bilo dogovoreno, a ona kaže: "Sve je skupo na meni, ali plaćeno". Ušla je u "Zadrugu", to nije uspelo da se izreklamira, šta sam ja mogla? Ne znam zaista šta je razlog. Devojka je ispala samoživa i meni je to katastrofa, svaka žena bi izgorela da unese trud, a da ovako ispadne. Da li joj je dečko rekao da to možda nije dobro jer sam ja u ovoj aferi u kojoj sam se nalazila, gde su bile medijske laži, pa joj to nije odgovaralo - pitanje je, ali to je jako ružno! Ružno je da ne pomene. Devojka će platiti 1.000 evra kada izađe, to je to - kaže Dušica.

