PAJKIĆ KONAČNO PROGOVORIO O GEORGIJEVU POSLE SUKOBA: O Vladi mislim sve najlepše! OVO JE CELA ISTINA O SVEMU ŠTO SE DESILO (VIDEO)

U novoj Kontrashow epizodi našli su se Lav i Vila Pajkić.

Lav i Vila Pajkić govoroili su o odnosu sa ocem, političkim izborima, anegdotama sa pokojnom majkom Isidorom Bjelicom i mnogim zanimljivim stvarima koje su im se dešavale tokom detinjstva.

foto: Kurir Televizija

Jedno od pitanja koje je voditeljka Jelena Nikolić postavila Lavu Pajkiću bilo je i to u kakvim je odnosima sa Vladom Georgijevim.

- U suštini želim da verujem da smo u dobrim odnosima. Sada prvi put pričam o ovome, i otvoreno ću reći. Uvek sam mislio da nije vreme, ali reći ću. Zaista dajem reč da je ovo što ću reći istina. Počeo sam da radim emisiju. Imao sam jednu dizu poruka podrške i dozu negativnih komentara. I neko je izmislio da sam ja u emisiji kritikovao ljude koji su pomogli mojoj porodici, da sam ja mnogo zao. Tih dokaza nema. Jedan od dokaza je da sam spomenuo Vladu, što nisam. Zaista nisam. A druga priča je bila da sam svojevremeno vređao jednog čoveka koji je nama pomogao, a nije. Ta priča je jako imala veliki efekat. Marketinški je to bilo dobro - rekao je Pajkić.

foto: Kurir televizija

- Tada sam shvatio da neko može da mi naudi sa poluinformacijama. On je meni uputio uvredljivu poruku neku,na Tviteru tada. Tada nismo znali zašto. Posle se ispostavilo tada da se on orjentisao da je protiv stavova nekih. Inače, verujem da on sada da ovo sluša, morao bi da se složi, ako sam nešto pogrešno rekao. Ako ima svoj stav neki drugačiji ok je to. Nismo nikad ni mislili da to treba da ima neki keč. On je javna ličnost - čovek može da podržava koga želi. Znam ga od kad sam bio dete. Ja mislim, inače, da je on odličan pevač, d aje sjajan kantautor. Nisma znao uopšte njegove stavove, a i da sam znao to nije bitno. Ovo je zaista istina. Nismo se čuli. Ja se sa njim nsam čuo, možda tat ili mama svojevremeno. U svakom slučaju mislim sve najlepše o njemu. Žao mi je što je sve ispalo kako ne treba - dodao je Pajkić.

1 / 5 Foto: Kurir televizija

