KAĆA NA SVADBI URLALA NA MUŽA?! Mladenci ZABORAVILI u luksuznoj limuzini tašnu punu para, PREZNOJIĆETE SE kad čujete cifru

Katarina Grujić i Marko Gobeljić zakleli su se na večnu ljubav u Hramu Svetog Save u Beogradu, ali gala slavlje koje je usledilo našlo se u senci skandala.

Mladenci su prvo bes iskalili na novinarima koje su pozvali, pa oterali, a onda su navodno u luksuznoj limuzini zaboravili torbu punu para. Kada je Kaća to shvatila, u panici je zaurlala na muža koji je izjurio iz hotela.

"Oni su pripremili taj novac da kite muzičare. Bilo je tu 50.000 evra! Kaći je srce stalo kad je ukapirala da su izgubili torbu", kaže jedna drugarica i dodaje da su pare bile u limuzini gde su ih i ostavili, ali ispad je šokirao goste.

Njena bivša rivalka iz rijalitija Farma rediteljka Jelena Golubović, kaže da je ovo ne iznenađuje: "Katarina je primitivna i nevaspitana. Pozoveš novinare, a onda nećeš da im ispoziraš za sliku? To može samo provincijalka. To je veliko nepoštovanje. A i ova Andreana Čekić, šta je umislila? I nju je stvorila sedma sila. Nemam reči, to su samo kompleksi. Pa i Gobeljić je nadmen kao da će biti fudbaler sto godina. To je bezobrazluk svoje vrste.

Koliko znam Brena ni Ceca koje su najveće zvezde, pa čak ni Jelena Karleuša, nisu se tako ponašale. Ovo što je Katarina sebi dozvolila, prave zvezde ne rade i zato mogu da kažem da je ona kvazi zvezda, umišljena i do zla Boga iskompleksirana.

Jelena i Kaća su se na Farmi žestoko sukobile, Kaća je umalo nasrnula fizički na nju, bacala joj stvari, a to nikada nisu izgladile.

"Ja sam je pitala zašto je takva jer mi nismo jedna drugoj konkurencija, razlika u godinama je velika i nije imala razloga da se tako ponaša. Ja je ne ugrožavam u njenom poslu, ona je pevaljka iza koje stoji otac ili neko, a iza mene stoji moj rad. I na Farmi je umela da pokaže svoje pravo lice, videla se njena grubost, njena netrpeljivost prema ostalim, njena gramzivost. Kažem ti, ona se ugojila kada drugi nisu imali šta da jedu! Krala je hranu od nas, što ja sebi nikada ne bih dopustila. Ona je postala snob, ali kako je brzo započela karijeru tako će brzo i da padne", misli Jelena Golubović.

Inače na svadbi su od kolega bili Andreana Čekić, Zorica Brunclik sa Kemišem, Darko Lazić, Uroš Živković, Zlata Petrović...

