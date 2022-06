GOBELJA PUKAO MILIONE NA SVADBU, A OSTAO DUŽAN 300 € ZA KAĆIN ROĐENDAN! Šok optužbe na račun fudbalera posle SKANDALA na venčanju

Marko Gobeljić nije žalio para da svi vide kako ne štedi za svadbeno veselje sa suprugom Katarinom Grujić, ali zato malo ko zna da je ostao dužan za iznajmljivanje kuće u kojoj je pevačici slavio rođendan.

Kako Kurir saznaje, on je vlasniku objekta obećavao i sezonske karte za utakmice, ali na kraju nije platio ni iznos koji je bio dogovoren.

- Gledam i čitam u Kuriru slike i snimke sa svadbe Kaće i Gobelje, to se puca, to se vijori baklja, to sve grmi da selo vidi, a ovamo ne izmiruje svoje obaveze. Prijatelj vlasnika kuće u kojoj je organizovao rođendan za svoju ženu, a tadašnju devojku, ispričao mi je kako mu je ostao dužan određeni iznos. Ne znam tačno koliko je u pitanju, ali znam da je vlasnik bio neprijatno iznenađen i nije očekivao da će ostati uskraćen. Mislim da on to iznajmljuje za 300 evra po danu, ali ne znam koliko je njemu rekao cifru. Sve je on lepo tamo osmislio, proslavio, okupio fudbalere, prijatelje, ona drugarice, ali kad je trebalo da se plati, onda cvrc. Obećavao mu je i karte za utakmice, kako sam čuo, a zašto nije platio čoveku, to ne znam - priča naš izvor, koji kaže da se Gobeljić mnogo promenio otkako je sa Grujićkom.

- Nije više to isti dečko. Važio je za smernog, finog, kulturnog, a sad leti u visine. U redu, oženio se pevačicom, sve je to lepo, ali čemu takvo ponašanje. To se mnogi pitaju. Neverovatno kako se promene kada dođu u žižu interesovanja medija. Dobiju krila i misle da su bitniji. Taj vlasnik vile neće da kaže da ga Marko nije ispoštovao, ali pojedini ljudi iz njegovog okruženja to odlično znaju - završava naš sagovornik.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Gobeljićem, ali njegov broj telefona poznat redakciji bio je nedostupan.

