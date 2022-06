MARKO OSMAKČIĆ JE SAD MALO U STRESU! Tukao trudnu Viki, sahranio živog OCA, a evo kako se PODSMEVA celoj naciji! MONSTRUM (VIDEO)

Marko Osmakčić i njegova porodica zgrozili su celu Evropu kada su, da bi pobegao iz rijalitija Zadruga i od trudne devojke Viki Mitrović, lažirali smrt njegovog oca.

Otišli su toliko daleko, da su uradili i umrlicu, a čim je napustio imanjeu Šimanovcima, Marko je pobegao iz zemlje i otišao u Švajcarsku.

Kada je posle nekoliko dana otkrivena prevara, Osmakčić se oglasio na Instagramu.

"Ništa bolje nisu zaslužili. Biće još svega i svačega. Sad sam malo u stresu. Čim sam u Švici, odmah sam u stresu i žurim. Narode, čujemo se uskoro", nije prestajao da se podsmeva svima koji su bili potreseni navodnom smrću njegovog oca Franja.

Marko Osmakčić je sad malo u stresu! Tukao trudnu Viki, sahranio živog OCA, a evo kako se PODSMEVA celoj naciji

Podsetimo, ranije je Marko priznao da je sve lažirano i smišljeno.

"Danas svako može da napravi umrlicu. Ljudi sahranjivali pevače, zvezde, čak i Mitrovićeva umrlica bila... Prestanite da se blamirate, nag*zili vas Osmakčići samo tako", napisao je on.

"U autu sam. Malo je gužva. Ja sam vam dobro. Otac nikad bolji. Lažu kao kerovi i smradovi. Ništa bolje nisu zaslužili. Biće svega i svačega što ću vam izneti i reći. Čim sam u Švici u stresu sam i žurbi. To je to narode, čujemo se uskoro", poručio je on na pomenutoj mreži bez blama.

Marko Osmakčić se bahati u Švajcarskoj