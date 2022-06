KO JE PREVARANT MARKO OSMAKČIĆ: Tukao devojku u rijalitiju, molio je da ABORTIRA, a onda lažirao OČEVU smrt i POBEGAO IZ SRBIJE!

Učesnik "Zadruge" Marko Osmakčić i njegova porodica obmanuli su javnost, Naime, Osmakčič je 9. juna hitno napustio rijaliti kako bi navodno prisustvovao sahrani svog oca Franja Osmakčića, a sada je Marko otkrio da je njegov otac zdrav i da su u Švajcarskoj.

Inače, nekoliko dana pre njegovog izlaska iz rijalitija on je saznao da će postati otac, tačnije, da je Viki Mitrović u drugom stanju.

foto: Printscreen

Marko je na sve moguće načine pokušavao da ubedi Viki da abortira, koja je na kraju pristala.

- Ja tebe razumem, ali za to dete nije dobro, a mene još je fascinantnije da ti kažeš nema veze. Mi nemamo kriterijum da budemo zajedno, da ti ne govorim, kod mene su ljudi bili u boljem vremenu i sve, pa su rekli može. Koliko god ljudi pričaju, meni je tebe bilo žao. Ne želim da ti dajem lažnu nadu, nikada ti nisam ... - pričao je Marko.

- Šta ako ja abortiram - pitala je ona.

- Tek bih te onda cenio, tek onda. Ti bi bila ljudina - bio je surov Marko.

- Tebe boli ku*ac - rekla je Viki.

- Ja sam takav lik da ako dođe do toga i dete se rodi, meni ne znači da ja plaćam i to je to. Meni nije isto, ja sam surov i brutalan. Nemam empatiju - rekao je on.

- Je li ti znaš da ti meni nisi prišao sinoć od 22h - pitala ga je ona.

- Je li znaš ti šta si meni pričala - kontrirao je Marko.

Marko je, inače, ostao upamćen i po brojnim svađama, a najskandaloznija je ona nakon koje je fizički nasrnuo na Viki, udario joj šamar i gurnuo je na pod nakon čega se ona onesvestila.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)