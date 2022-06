IVAN POLOMIO POKER APARAT PA MU ZABRANJEN ULAZAK U KOCKARNICE! Evo koliko novca je izgubio glumac iz popularne serije!

Glumac Ivan Đorđević napravio je skandal u jednoj beogradskoj kockarnici, na Karaburmi kada je polomio poker aparat zbog čega mu je zabranjen ulazak u sve njihove objekte.

On je, prema rečima izvora Kurira, dugogodišnji zavisnik igara na sreću, a jednom prilikom izgubio je preko 300 evra za pola sta. Glumac se tada iznervirao i počeo divljački da se ponaša, zbog čega je moralo da reaguje i obezbeđenje.

foto: Aleksandar Jovanović

Male sume

- Ivana poznajem iz kockarnice, nije on toliko ozbiljan igrač jer nema previše para, ali sve što ima to ulaže, godinama ga viđam. On i ja smo se prvo sretali u jednoj lokalu u ulici 27. marta, a posle sam ga viđao i na Karaburmi. Nikada on nije ulagao previše, uglavnom su to sume oko 250 do 300 eura, i u najvećem broju slučajeva izgubi uložen novac. Jedan dan, ja sam sedeo za svojim aparatom i on je došao, bili smo u lokalu na Karaburmi. Počeo je da ubacuje u aparat po 10.000 dinara - rekao je naš sagovornik, a onda nam otkrio kako je izgledalo Ivanovo divljanje po kockarnici i lomljenje poker aparata.

foto: Damir Dervišagić

Iznervirao se

- Brzo mu je nestajao novac, nije se otvarao aparat, a on je ulagao dosta u ruku (visoki ulozi, prim. aut). Za nekih pola sata prokockao je preko 30.000 dinara, počeo je da viče i da psuje. Nije to ništa čudno, kakvih ima bio je i dobar. Često se desi da se kockari iznerviraju kada gube pare pa onda počnu da histerišu. U jednom trenutku on je izgubio kontrolu, počeo je da šutira i udara u poker aparat koji je na kraju i polomio. Urlao je po objektu, ali su ga radnice i obezbeđenje smirivali i izbacili. Više ga nikada nisam video u tim kockarnicama jer mu je nakon tog događaja zabranjen ulazak - tvrdi naš sagovornik.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kada smo pozvali Ivana on nam je kratko odgovorio da se ovaj događaj nije desio: - Nemam nikakav komentar, apsolutan je demanti. Ne znam odakle vam ta informacija uopšte, to nema veze sa vezom. Toliko mogu da kažem.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kurir.rs/ Ana Denda

