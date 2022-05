TIHOMIR STANIĆ PROGOVORIO O POSLU MINISTRA: Jedan dan bi mogao da bude na ovoj poziciji, a evo šta bi se desilo već naredng dana!

U šestoj sezoni serijala ”Ubice mog oca“, Predrag Marjanović avanzuje u ministra, a Tihomir Stanić kaže da se oseća prirodno u ovoj ulozi i da mu nova funkcija apsolutno pristaje.

Da li biste mogli privatno da budete ministar?

- Mogao bih jedan dan, a drugi dan bi mi već bilo dosadno. Ta funkcija nije za mene.

foto: Nikola Anđić

Peta sezona “Ubica...” je bila jedna od jačih. Da li će šesta ponoviti uspeh?

- Mi se uvek trudimo da budemo bolji i to je jedini smisao života. Svakog dana trebamo da budemo bolji nego juče, zar ne?

Upravo ste završili rad na projektu “Šetnja sa lavom” a već ste počeli da snimate film “Vera” i drugu sezonu serijala “Branitelj”. Igrate u pozorištu a pripremate se i za treću sezonu “Kamiondžija”. Da li ste se malo umorili od svega?

- Nisam se uopšte umorio. Meni snimanja pričinjavaju zadovoljstvo. Ima jedan tekst koji sam ja u mladosti čitao i bio sam oduševljen njime a onda sam ga pre dvadeset godina i igrao. On se zove “Henrik IV” od Pirandela. To je priča o čoveku koji posle jednog pada sa konja, doživi amneziju i veruje da je on lik Henrik IV kojeg je igrao na maskenbalu. U tom tekstu se na kraju otkrije da on ustvari zna ko je nego se pretvara. Kaže da mu je mnogo zanimljiviji i lepši život u toj istorijskoj ličnosti jer unapred zna sve šta se dešavalo Henriku IV i jednodnostavno živi po nekom poznatom scenariju. Ovaj život, kroz likove koji ja igram, je meni jako zanimljiv. Ni ja, kao ni svi drugi ljudi, ne znam šta mi nosi sutra, niti mogu uticati na mnoge stvari o kojima drugi odlučuju. Ali u životu likova koje igram stvari su poznate i onda se krećem u okviru toga. To je izuzetno zabavno i tu se osećam bezbedno.

foto: Damir Dervišagić

Jeste li kao mlad ovako zamišljali svoj život?

- Sticajem čudnih okolnosti ja sam ostvario sve svoje dečačke želje. Završetkom filma “Turneja” koji se snimao u kući u kojoj smo živeli, na pozornici koju smo mi pravili i gde sam kao dete igrao priredbe i tamo doveo Gagu Nikolića i Voju Brajovića, poznate junake iz “Otpisanih” da igraju i snimam sa njima, ja sam stvarno sve svoje želje ostvario. Zaista ne postoji više nijedna želja. Samo se još nadam da će mi neko ponuditi da igram nešto što nisam predvideo. Bilo je takvih različitih izazova. I uloga Žice u “Kamiondžijama” mi je bila izazov i u toj seriji sam mnogo drugačiji. Prija mi dok mogu da radim i to mi ne predstavlja nikakav napor. Radim sa zadovoljstvom i sa lakoćom i to je nešto što i publika vidi. I kada mi dele komplimente, onda je to jedan od najčešćih komplimenata koji mi prija. Kažu da se vidi da ja glumim sa lakoćom i da se ne mučim u svojoj profesiji.

Nikada se niste ponašali kao “nedodirljiva zvezda”. Sa svima koji vas zaustave na ulici da vam nešto kažu ili pitaju, volite da porazgovarate...

- Samo je jedna beznačajna okolnost biti poznat i popularan. To je okolnost koja može čoveku da se desi i ne mora, ali koja ne bi smela da ga suštinski promeni. Ako ga promeni, znači da nije bio takav kakvim se predstavlja nego se samo otkriva njegova prava priroda.

foto: Kurir

Često vas vidimo u centru grada gde šetate kucu. To vam je obaveza?

- To je moja obaveza koja se pretvorila u zadovoljstvo. Zima je opasna i dresirana je da me brani od žena .(smeh)

Planirate li letovanje?

- Ne, snimaću treću sezonu “Kamiondžija” i stvarno mi nije teško. Ja se zaista odmaram dok radim i to mi je veliko zadovoljstvo. Snimanje mi ustvari predstavlja lep odmor. Tada srećem razne prijatelje, čak i iz rane mladosti u raznim sektorima i saznajem novosti. Rad je moj najbolji društveni život. Kod mene su spojeni privatni i društveni život i mislim da takav način života nije pogrešan.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume