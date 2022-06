KURIR POSETIO LEA MARTINA: Kuća u kojoj je rođen pretvorena u ŠTALU! Polupani prozori, a zaraslo dvorište puno IZMETA! (VIDEO)

Šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih Leo Martin bio je pojam na muzičkoj sceni u Jugoslaviji. Njegovu "Odiseju" pevali su svi, a peva se i danas.

Nastupao je širom regiona i šire, a u svojoj dugoj karijeri snimio je dosta hitova, održao mnogo koncerata, učestvovao na brojnim festivalima i osvojio mnogo nagrade.

Rođen je kao Miloš Jović u selu Rašica kod Blaca, i to je sve što mlađe generacija znaju o ovoj muzičkoj zvezdi. Zato smo rešili da se uputimo u njegov rodni kraj, da vidimo mesto gde je rođen, popričamo s komšijama, rođacima i da saznamo nešto što nismo znali o Leu Martinu. Na samom ulazu u Rašicu meštani su odmah znali zbog koga dolazimo, a za svog zemljaka imali su samo reči hvale.

Živopisno i tužno

- Leo je super čovek, svi smo mi ostarili dosta i manje se družimo, ali kada smo bili mlađi, bilo je lepo. Uvek je on zapevao i razveselio okupljeno društvo. Koliko ja znam, on živi na relaciji Beograd-Bugarska, jer mu je supruga odatle. Retko kad se viđamo, slabo dolazi. Poslednji put sam ga video pre možda dve godine i bilo je to lepo druženje - ispričao nam je Milošev komšija, koji nas je uputio ka imanju na kojem je pevač rođen.

Brzo smo našli rodnu kuću Lea Martina. Prilično je zapuštena i oronula. U dvorište se jedva ulazi od zarasle trave, a izmet od stoke nalazi se svuda. Ulazna vrata kuće bila su odškrinuta i polomljena. U predsoblju se nalazi jedan stari frižider otvorenih vrata, koja su zaglavljena starom braon foteljom. Na zidu se nalazi fotografija Miloševog strica Vojislava Jovića.

Drugi deo te kuće bio je zaključen. Kroz staklena vrata primetili smo sobu koja je ostala starinski opremljena, s braon nahtkasnom, smederevcem i kuhinjskim stolom. Kao da je vreme stalo pre nekoliko decenija kad se Leo otisnuo u svet iz rodnog sela, sve stoji netaknuto, a u međuvremenu napušteno i oronulo.

Prvi rođak

Odmah pored kuće je objekat koji se nekada koristio kao štala. Prekoputa dvorišta srećemo čoveka, govori nam da je on brat od strica Lea Martina.

- Miša je rođen u jednoj kući koja je srušena, nalazila se tačno između ove dve kuće. Videli smo se pre jedno sedam godina poslednji put. Miloš je rođen u ovoj kući, on je malo stariji od mene. Bilo nam je lepo detinjstvo. Na selu je lepo odrastati, jedno je selo, a grad nešto sasvim drugo. Rano je napustio rodno mesto, otišao je odavde s roditeljima za Beograd. Mnogo rano je otišao, maltene kao klinja.

Uspeo je u svojoj karijeri i muzici. U familiji Jović svi su muzičari. Miloš je talenat nasledio od strica Vojislava, on je bio harmonikaš. Miloševa sestra Mana takođe se bavi muzikom, mislim da ona živi na Zelandu - kazao je Jović i ispričao kako su deca u selu reagovala kada dolazi Leo Martin.

- Nama odavde je uvek bilo interesantno kada Miloš dolazi, sva deca na putu bi izlazila da ga dočekaju. Mnogo lep doček je imao u ovom mestu. Sada smo retko u kontaktu, slabo se i čujemo.

Jako sam ponosan što je baš moj brat postigao velike uspehe u karijeri. Mi smo ipak rodbina, kada on gostuje na televiziji, sedim i ne odvajam se od stolice - s ponosom nam ističe Milomir.

