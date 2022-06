VODITELJKA SLAGALICE KAO U BAJCI! Kristina Radenović otišla na odmor i pokazala MAGIČAN PRIZOR, one joj prave društvo! (FOTO)

Voditeljka Slagalice Kristina Radenković pokazala je "raj" u kom uživa tokom odmora.

Kristina je sa decom otišla u jednu vikendicu pa je pokazala "magične" prizore. Ona je bila okružena prirodom, a tu je bio i bazen kraj kog su porodično uživali.

foto: Printscreen/Instagram

Voditeljka je snimila i dirljive trenutke sa dečicom i sve objavila na Instagram, pa oduševila pratioce.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, voditeljka i poznato TV lice Kristina Radenković nije ni slutila da će tog dana u parku upoznati čoveka svog života. Sudbonosni susret desio se potpuno neočekivano dok je ugledni advokat, Nikola Radojević, tražio svog izgubljenog psa.

foto: Printscreen/Instagram

- Nikola i ja smo se upoznali sasvim slučajno, i to na ulici dok je on tražio izgubljenog psa, a ja sam šetala svoje dve kuce. U momentu kada je moj pas izleteo na put jureći mačku, zamalo ga je udario auto. Nikola ga je uhvatio, prišao mi, dao mi ga i tada me pitao da li sam videla njegovog psa. Kako sam jako slaba na životinje, dala sam se u akciju da mu pomognem. Razletela sam se tada po kraju da ga nađem. Kada sam ga tokom traženja srela još jednom, dao mi je svoju vizit-kartu, a ostalo je istorija - izjavila je ona pre nekoliko godina za domaće medije.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.