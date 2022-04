KRISTINA RADENKOVIĆ OTKRILA FENOMEN SLAGALICE: Voditeljka iskreno priznala šta je nakon 10 godina još uvek najviše IZNENAĐUJE!

Voditeljka Kristina Radenković u poslednjih nekoliko meseci privukla je veliku pažnju javnosti, kako svojim poslom u kvizu "Stigni me ako znaš", tako i svojim neverovatnim vođenjem programa iz grinruma na takmičenju "Pesma za Evroviziju '22".

Iako je veliku pažnju privukla ovim događajima, publika nju zna još od sredine 2012. godine kada se prvi put pojavila kao voditeljka popularnog kviza "Slagalica", a sada je otkrila šta je kod ovog kviza najviše iznenađuje.

foto: Zorana Jevtić

- Za ovih deset godina, od maja 2012, i dalje nisam shvatila u čemu je fenomen "Slagalice". Još me iznenađuju strastvene reakcije i pasionirano praćenje tog kviza. "Slagalica" ima ostrašćene obožavaoce kao Roling Stonsi i drugi kultni bendovi. U isto vreme mi je mnogo drago i fascinira me odnos publike prema "TV Slagalici" kao prema nacionalnom blagu. Drago mi je što sam kroz tu emisiju postala deo istorije televizije - rekla je Kristina.

Iako je već godinama na televiziji, Kristina je otkrila da li je razmišljala da se bavi nečim što nije zabavni program.

foto: Andreja Damnjanović

- Apsolutno ne vidim sebe u informativi, ali ne isključujem to iz svog života. Ne mogu biti komičar-voditelj do 55. godine, ali ne mora umesto toga obavezno biti informativni program, a ne moram biti ni voditelj. Uopšte ne vidim sebe za deset godina kao nekog ko je i dalje TV lice, to mi nisu ambicije. Ima mnogo bitnijih, komplikovanijih i izazovnijih poslova od vođenja programa. Jeste i to izazov, pogotovo kad su u pitanju veliki programi uživo, ali ima mnogo toga drugog što bih možda radila u nekom daljem periodu - rekla je voditeljka Kristina Radenković.

(Kurir.rs/Informer)

Bonus video:

02:13 Novinarka i voditeljka Dea Đurđević gošća je Sceniranja