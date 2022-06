MISLIM DA SU IZVUKLI KORIST IZ SVEGA TOGA! Albino ima duet sa Milicom Pavlović, a sad progovorio o aferi PROVERENO

Mladi pevač Albino, koji je snimio hit duet “Sećeru” sa pevačicom Milicom Pavlović iskomentarisao je za “Kurir” aferu u kojoj se našla njegova koleginica.

On smatra da je Millica izvukla korist iz skandala koji je nastao oko pesme “Provereno”.

foto: Kurir, Instagram

- Stvari koje se dešavaju u poslednje vreme da pesme procure, mislim da je to grozno. Nebitno ko je šta uradio, bilo kome da se to dešava nije svejedno. Demo snimci treba da budu u studiju, da ne idu iz studija. Ljudi ne shvataju koliki problem to može da napravi. Mislim da su izvukli korist iz svega toga, pesma je odlična, peva se, ljudi je znaju. I ja volim tu pesmu i to je sve što mogu da kažem - rekao je Albino i dodao:

- Čujemo se Milica i ja, ali nevezano za ovo, nemam ja sta njoj da poručim, zna ona dobro šta radi.

Šta je Albino rekao o svom emoticnom životu možete da čujete u video snimku:

03:32 Albino o Milici Pavlović i pesmi Provereno

Kurir.rs/I.B.