LEPA LUKIĆ UŠETALA U KAZINO U CENTRU BEOGRADA: Pevačica stavila maramu oko glave da je niko ne primeti, a ipak UHVAĆENA! (FOTO)

Pevačica Lepa Lukić izgleda da se vratila starim porocima, pa je tako sada snimljena kako ulazi u jedan kazino.

Korisnik Tvitera objavio je fotografije Lepe Lukić koja je u opuštenom izdanju i sa maramom na glavi i torbom u ruci ušetala u kockarnicu usred bela dana.

Inače, Lepa je ranije govorila za Kurir o svom poroku.

- Ljudi misle da ja spavam u kazinu, a nisam izlazila za vreme korone 60 dana. Kakva je to glupost da ne izlazim iz kazina, pa ne mogu da ne jedem, da ne spavam. Za moje pare ja mogu da budem gde god hoću. Nisam ukrala, šta se to koga tiče. Narod zna da ja volim da igram, nisam zaslužila da me napadaju. Umem da zaigram ponekad i ne krijem, to zna i vrabac, a narod me nije napustio ni ako igram - rekla je Lepa jednom prilikom.

