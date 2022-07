AU, VRELIJE NE MOŽE! Aleksandra Prijović samo u GAĆICAMA i brusu sa cirkonima, pozama iz kreveta raspametila MUŠKARCE! (FOTO)

Pevačica Aleksandra Prijović navodno je uložila čak 150.000 evra u novi album, a rad na spotovima je prepustila produkcijskoj kući koja je u vlasništvu njenog supruga, Filipa Živojinovića.

Naime, ona je u jednom spotu "pokidala" kožnjaku, a potom su usledili vreli kadrovi.

foto: Printscreen

Na samom početku Priju vidimo u krevetu, a zatim slede krupni kadrovi na kojima je samo u donjem vešu s cirkonima, zbog kojih su muškarcima "popadale vilice".

foto: Printscreen

Tu je i izazovni bodi, ali i kratka crvena kosa, kao i uska haljina s dubokim izrezom.

foto: Printscreen

- Prija je već jednom snimala spot u Njujorku pre pet godina i izuzetno su joj se dopala mesta koja taj grad nudi. Predložila je Filipu da ponove put i povedu ceo tim kojem će platiti putne troškove i smeštaj, pa će ih to dodatno koštati oko 40.000 evra - pričao je izvor za Alo, i otkriva da su Prijovićevu stilizovali najpoznatiji srpski dizajneri koji su mesecima pravili haljine koje pevačica nosi u novim spotovima.

foto: Printscreen

- Osim putovanja, putnih troškova, honorara za mnogobrojne ljude koji rade na spotovima, Prija je veliku sumu novca izdvojila i za stajlinge koji su pravljeni po njenim željama. U spotovima koje je već objavila vide se haljine sa kristalima, perjem, od najskupljih materijala, pa je jasno da ni tu nije žalila para kako bi ostavila najbolji utisak na svoju publiku. Jedna od tih haljina košta čak 5.000 evra, a ona je promenila preko petnaest stajlinga u spotovima koje je do sada snimila. Kada se na to dodaju šminkeri, frizeri, koreografi, plesači, dolazi se do nekoliko desetina hiljada evra uloženih samo u Aleksandrin izgled. Presabrali su se i uvideli da je ulaganje nešto veće od 150.000 evra, pa se već nedeljama zezaju sa prijateljima da plate zajedničke ručkove i večere umesto njih jer su oni bez dinara.

foto: ATA Images

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:12 Aleksandra Prijović podelila je momente sa mužem, majkom i svekrvom