MILI UŽIVA NA ODMORU U GRČKOJ! Kompoztor se opustio u vodi, a pliva kao ajkula, isplivale hit foktke

Aleksandar Milić Mili trenutno uživa na moru sa porodicom. Poznati kompozitor je u Grčkoj, a vreme provodi da istražuje lepote zemlje Bogova. On je na društvenim mrežama podelio snimnak sa izleta do jedne pećine koja se nalazi na ostrvu Kasteloriko gde je snimljen film "Mediteraneo". Ovo ostvarenje je dobitnik Oskara za najbolji film na stranom jeziku 1992. godine.

Mili je stigao brodićem i odmah uskočio u more gde je boja neverovatno plava. Prijatelji sa kojima uživa su zabeležili svaki trenutak, pa i to kako su se opustili u vodi. Interesantno je i to kako Milić pliva u stilu ajkule. Nema sumnje da je u treningu je savršeno radi u vodi ovim stilom kao profesionalni sportista.

