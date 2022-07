SUBOTIĆKIN MUŽ PRODAJE TABLETE ZA POTENCIJU I GARDEROBU IZ KINE! Kurir otkriva ko je PECA VIJAGRA, bio na meti Đure MUTAVOG!

Petar Raspopović iliti Peca Vijagra našao se u žiži javnosti nakon što je iza leđa svoje vanbračne supruge Aleksandre Subotić ušao u vezu s njenom najboljom drugaricom Majom Marinković, koja je takođe i ćerka njegovog dugogodišnjeg prijatelja Radomira Marinkovića Takija.

O njegovom privatnom životu dosad se malo znalo. Ono što je poznato jeste da je Peca izuzetno bogat, potiče iz imućne porodice Raspopović, ali se o njegovim poslovima nije pisalo. Kako Kurir ekskluzivno saznaje od izvora bliskog Peci, on se bavi prodajom tableta za potenciju, garderobe i obuće iz Kine.

- To su kineske tablete odličnog kvaliteta, koje je on prvi doneo na naše tržište. Petar ih je delio svojim prijateljima kako bi oni davali svojima, da bi se krug što brže proširio. Tako je bilo, odjednom je cela Srbija bila navučena na "Pecinu vijagru", jer je bila mnogo kvalitetnija u odnosu na ono što se dotad prodavalo kod nas. Veoma brzo posao se raširio, a količine koje je Petar dovozio sa svakom turom su se duplirale. Za kratko vreme uspeo je da uzme mnogo para, a onda je odlučio da proširi biznis, pa se bavi prodajom garderobe i obuće iz Kine, ali one skuplje - započeo je za Kurir dobro obavešten izvor.

On nam je ispričao i od čega otac Aleksandrinog deteta sada živi: - Kada su pare krenule da se gomilaju, Petar je odlučio da ih ulaže u gradnju. On je počeo da zida prvo po Novom Sadu. Zapravo, bavio se nadgradnjom. Podizao je sprat-dva na već postojeće zgrade. Nakon toga raširio je biznis i na okolinu Vojvodine, a onda i na Crnogorsko prizemlje. Sada zida i vile. Najlepši i najskuplji objekti u Novom Sadu su njegovi, on ih je gradio.

Inače, ime Petra Raspopovića svojevremeno je dovedeno u vezu s mafijom. Naime, kako je tada objavio Blic, članovi klana Firma, na čijem čelu je bio Đura Mutavi, više puta su pokušali da ubace Pecu Vijagru u svoju ekipu. Pošto on nije hteo da sarađuje s njima, zapalili su mu automobil i čak dva puta ga namestili u policiji. Prema tadašnjim pisanjima, Đura Mutavi je želeo Pecu u svom timu zbog njegovih kontakata, ali Raspopović nije bio zainteresovan za prodaju heroina na domaćem tržištu.

- Dva puta smo Raspopovića namestili policiji. Posle toga, postao je previše oprezan, pa je Đura Mutavi tražio da mu zapalimo automobil, što je Igor Mesaroš uradio - kazao je član grupe Mladen Despotovski na suđenju u Specijalnom sudu.

Kurir.rs/ Ana Denda

