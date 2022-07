FALE MI INTIMNI ODNOSI, GODINAMA SAM SAMA! Pevačica iznenadila sve, priznala da nema sreće u ljubavi, a svi je pitaju JEDNO!

Aleksandra Bursać, priznaje da joj se prava ljubav još nije desila i da zbog toga još nije stala na ludi kamen. Pevačica je priznala da dugo nema partnera, a onda i iznela intimne detalje.

- Otrov se čuva u malim bočicama. Ja nisam mnogo otrovna što nije dobro. Pokušavam da budem malo drskija- priznala je Bursaćeva koja je dodala da zbog toga što je pristojna i fina nije napredovala:

- Košta me toga što nisam dostigla neki nivo koji zaslužujem- dodala je i priznala da karijeru neće praviti na skandalima:

foto: Printscreen/Youtube/Grand

- Ako moram na skandalima da postanem velika zvezda, onda bolje ne. Ja to nemam i ne mogu na silu da napravim. Za sada mi je okej. Mislim da mogu da napravim velike hitove, a ne skandale- kaže pevačica koja je pevala pre dve noći u Vrnjačkoj Banji gde je i čuveni Most ljubavi na kom zaljubljeni kače svoje katance, ali to nije učinila i Aleksandra:

- Nisam okačila katanac na most, to mi je velika greška. Da jesam, možda bih do sada bila udata i imala decu- kroz smeh je kazala Bursaćeva koju su novinari pitali i kada planira udaju:

- Svi me pitaju, to mi je pitanje već postalo... Meni se prava ljubav nije desilo, i sama sam godinama- priznala je otvoreno pevačica koja je dodala da joj fale i intimni odnosi:

foto: Printscreen/Instagram

- Kako mi ne fali. Skoro sam Emiru rekla da mi je izašlo nešto na licu, on mi govori koji lek da uzmem. A ja kažem: "Emire moj, znam ja šta meni treba". Da ne shvate ljudi pogrešno, svakoj ženi i svakom muškarcu to treba. Ne samo to, ljubav, sve- kazala je Aleksandra koja dodaje da joj udvarača ne fali:

- Ne kažem da me ne jure muškarci, ali nema tog nečeg obostranog- izjavila je pevačica, a šta je još otkrila pogledajte u videu u okviru teksta.

Kurir.rs/Blic

