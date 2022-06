MLADENOVIĆKA SE DRŽI SVOG SUDA: Nikad ne bih uradila ono što je Aleksandra Bursać! Nema potrebe da me proziva, ratove NE VODIM!

Velika prašina se digla u javnosti kada se, kao grom iz vedra, pojavila informacija da pevačica Andreana Čekić više neće biti deo hit pesme "Cipele", te da će njene deonice prepevati njena mlađa koleginica, Aleksandra Bursać.

Bursaćeva je, zbog brojnih reakcija kolega, među kojima je bila i Aleksandra Mladenović, izjavila da ona nije preotela pesmu, ali i da joj ni Mladenovićeva "apsolutno ništa nije rekla", iako su zajedno radile i sretale se.

Nakon ovih reči, Aleksandra Mladenović je prokomentarisala novonastalu situaciju i to što je Aleksandra Bursać spomenula u svojoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

- Ja sam po tom pitanju rekla šta sam imala. Andreanina pesma nije neka osrednja pesmica. Njena pesma je veliki hit i ja nikada ne bih uradila to što je uradila Aleksandra Bursać. To je moje mišljenje i zato nema potrebe ni za kakvim prozivanjem, jer ja u "ratovima" ne želim da učestvujem. Nikoga nisam vređala, samo sam rekla da ja tako ne bih nikada postupila! A to što me Aleksandra sada proziva na Instagramu, stvarno me ne zanima, niti želim da učestvujem u bilo kakvim raspravama. Dala sam svoj sud, jer su me pitali, a prokomentarisala sam prvenstveno jer je u pitanju posao kojim se i ja bavim - rekla je Aleksandra Mladenović.

