NEKA BUDE SMIRENA I NEKA VODI MIRAN ŽIVOT! Taki se javno obratio Aleksandri Subotić nakon što joj je njegova ćerka PREOTELA MUŽA!

Radomir Marinković Taki progovorio je o nedavnoj prevari njegove ćerke Maje Marinković sa Pecom Raspopovićem, mužem njene sada već bivše najbolje drugarice Aleksandre Subotić.

Sada, nakon nekoliko dana, kada su se smirile strasti, Taki je za portal Pink.rs otkrio kako izgleda njegov stav na pomenutu temu i da li vidi budućnost ovog novonastalog odnosa odnosa.

foto: Nemanja Nikolić

Da li si se čuo sa ćerkom i šta ima novo na tom planu?

- Što se tiče Maje, ona je na moru sa njenim izabranikom, uživa, malo pre smo se čuli i gledali. Tata je uvek uz svoju ćerku, danas sam ošišao i sredio njenog ljubimca.

Kako se nosiš sa žestokim komentarima i osudama na Majin račun i šta sada, kada su se smirili strasti, misliš o njihovoj ljubavnoj priči?

- Maja je pet godina na javnoj sceni i bio sam sa njom i kada je bilo najgore i kada je bilo najbolje. Vidim da je moja ćerka srećna, da je zadovoljna i da uživa na lepim destinacijama, kada je moje dete super i ja sam. A ljudi imaju prava da pišu šta žele, neka svako radi svoj posao.

foto: Printscreen/Instagram

Nedavno si izjavio da želiš da postaneš deda, da li smatraš da je Maja sada zrela za bebu i da je Peca pravi čovek za ulogu oca njenog deteta?

- Svako u životu želi da jednog dana postane deka. Da li će to biti Janko, Marko ili Peca, neka ona to odluči, meni je važno samo da je srećna. Ja sam uvek bio sa tim gospodinom u korektnim odnosima, izlazili smo, nikad nisam ni posumnjao da ovako nešto može da se desi... Malo pre smo se čuli, komuniciramo normalno kao i pre svega.

Sada su krenule spekulacije da ste ti i Peca zbog vaše minimalne razlike u godinama, postali i najbolji prijatelji?

- Mi smo uvek bili dobri, sada smo samo produbili odnos. Mi nikada nismo pričali o devojkama i tim temama, čovek nije iz tog sveta, ne podržava to.

Da li je Aleksandra Subotić ikada pokušala da te kontaktira nakon saznanja o prevari?

- Čuli smo se to veče, kada se to dogodilo, pitala me je ''Taki šta je ovo?'' Ja tu devojku, to dete, ženu, mnogo volim, cenim i poštujem. Bila mi je i ostaće draga osoba. Šta je bilo bilo je, nikada ružnu reč neću reći za Aleksandru Subotić.

Šta bi poručio Aleksandri Subotić u ovom trenutku?

- Šta da joj poručim, da ostane jaka, da vodi miran život, da bude smirena i uz svoju decu. Sve najlepše...

foto: Instagram

Kurir.rs/Pink.rs

