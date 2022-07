JA SAM SE PREMA NJEMU PONELA FER! Aleksandra Nikolić čula za priče da je Dragojević VARA na moru, a ovako to komentariše!

Nakon što se na društvenim mrežama pojavila informacija da je pobednik "Zadruge 5" Dejan Dragojević prevario svoju devojku Aleksandru Nikolić, fanovi ne prestaju da bruje o ovom skandalu koji se navodno dogodio na crnogorskom primorju.

Ovim povodom oglasila se Aleksandra i otkrila da li se čula sa Dejanom nakon pisanja medija o navodnoj prevari.

Naime, Aleks je istakla da nije videla nikakav dokaz o prevari, ali i da smatra da joj Dragojević tako nešto ne bi uradio.

- Otkako je Dejan otišao na more, stižu mi svakakve poruke, ali pre svega ne postoji nijedan dokaz za tu njegovu navodnu prevaru. Sve u svemu, nikakvu fotografiju ili video snimak nisam videla, to su samo glasine. Ja sam se prema njemu ponela fer i korektno i smatram da on to ne bi tako lako prodao. Gostovaću u "Narod pita", pa ćemo pričati opširnije i na tu temu - ističe Aleks, a kada je videla snimak koji kruži društvenim mrežama, na kom se nepoznata devojka ne odvaja od Dejana, Nikolićeva je rekla da ne bi ništa više komentarisala.

Podsetimo, Dejan Dragojević je nedavno bez Aleksandre napustio Srbiju i krenuo put Crne Gore zajedno sa bratom Davidom. Kako je rekao njih dvojica će ostati tamo nekoliko dana, a korisnik društvene mreže Instagram prozvao je Dejana da je tokom izlaska prevario svoju devojku.

