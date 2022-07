NE ZNAM ŠTA JE NIKOLINA UMISLILA, NIKO JOJ NIŠTA NE BRANI! Miša Grof oglasio se čim je Vidojeva udovica objavila OVO!

Otac pokojnog Vidoja Ristovića Miša Grof povodom objave Nikoline Pišek na dan rođendana njegovog sina.

Danas bi Vidoje Ristović slavio svoj rođendan, a tim povodom se oglasila i njegova udovica Nikolina Pišek koja je objavila fotografije i snimke sa ranijih proslava, uz opis:

- Ovako je to izgledalo na današnji dan. 25.7. kroz godine. Niz srećnih uspomena. Svaka je dragocena. Njih nam niko ne može zabraniti.

Nakon ove njene objave, njen svekar Miša Grof se oglasio na naš portal i rekao da ne zna zašto Nikolina naglašava da neko pokušava da joj otme uspomene sa Vidojem, kao i da to niko ni ne želi da uradi.

- Ne znam što Nikolina naglašava po društvenim mrežama da niko ne može da joj otme uspomene sa mojim sinom, pa niko to ne bi ni pokušavao! To što su oni imali, sve lepe trenutke i treba da pamti. Ja sam danas izašao na groblje, na taj način smo obeležili njegov rođendan. Ranije smo uvek pompezno slavili, uvek smo bili na okupu, a ove godine nažalost na groblju. Tek sam se vratio iz Zagreba, sređivao sam nešto sa advokatima oko svoje firme, a koliko znam Nikolina je u Beogradu. Nismo se čuli, pa ne znam da li će da dolazi na groblje, ali sa nama se nije pojavila. Možda dođe odvojeno, ko zna. Možda i ne. Ne znam šta je umislila, pa ispada da ja njoj nešto non stop branim. Ima ovde u Beogradu dva stana, ima svoj prostor, može da dođe kad god poželi. Niko joj ništa ne brani i što se mene tiče sa svojim životom neka radi šta joj je volja.

