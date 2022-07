NIKAKVA SAM DOMAĆICA! Dačićeva snajka priznala za Kurir: Luki nikad ništa nisam spremila, SRAMOTA je što ovo pričam, ali...

Pevačica Milica Jokić je ekskluzivno za Kurir u intervjuu progovorila o privatnom životu ali i o vezi sa sinom Ivice Dačića Lukom Dačić.

foto: Ana Paunković

Da li si u Crnoj Gori privatno ili poslovno i ko ti pravi društvo?

- Malo više poslovno, ali sam iskoristila i da se odmorim. Ugrabili smo priliku da se okupamo na nekim plažama i već treba da krenem nazad. Trenutno sam sama, ali sam ovde došla sa Lukom, on je sa mnom.

Da li ste gledali da budete sami i pobegnete od gužve?

- Luka i ja nemamo problem sa gužvom, mi volimo i kada smo sami, ali i kada su ljudi tu.

foto: Ana Paunković

Da li si zadovoljna kako je prošla tvoja nova pesma?

- Nedavno sam izbacila pesmu "Prva dama" i za sada sam zadovoljna kako se ona sluša. Komentari i reakcije su odlične! Sve je ovo neki moj početak, ova pesma je u skroz drugačijem fazonu nego one koje sam izbacila prošle godine, tako da će vreme pokazati da li je ovo definitivno neki moj fazon ili nije. U septembru spremam jos jednu pesmu.

Kakve planove imaš u ljubavi?

- Ljubavni planovi... Sa Lukom sam i to je to...

Da li priželjkuješ da te Luka zaprosi?

- Pa ne znam, nisam razmišljala još o tome...

foto: Ana Paunković

Planirate li uskoro da počnete da živite zajedno?

- Nismo jos pričali o tome. Mi smo mladi, uživamo u tome što je lepo i u našoj vezi generalno. Dok je ovako, super je! Videćemo, ko zna, možda i počnemo da živimo zajedno.

Kakva si ti domaćica, da li si spremna za samostalan život sa Lukom?

- Iskreno, nikakva sam domaćica. Nisam mu nikada ništa skuvala, postavim mu i iznesem samo ono što je spremno. Možda je sramota što ja ovo pričam, da ne znam ništa da spremim, ali u suštini mlada sam i želim da naučim. Imam 21. Godinu i sigurno ću to morati da naučim bez obzira na to čime se mi bavimo. Za pevače važi da nikada ne kuvaju, ali ja zbog sebe hoću da naučim.

Imaš li u planu neki odmor ovog leta?

foto: Ana Paunković

- Iskreno, ne znam. imam dosta zakazanih nastupa ovog leta, videćemo. Verovatno ćemo ugrabiti priliku da odemo negde sami Luka i ja na nekoliko dana.

Ko ti je najveća podrška na nastupima?

- Luka dosta dolazi na moje nastupe i zna to lepo da isprati.

Da li si nekada imala neprijatnu situaciju sa nekim pijanim gostom dok je Luka na nastupu, da li je on ljubomoran?

- Sigurno da je bilo situacija, ali to je sve normalno u mom poslu i Luka to razume. Nije on mnogo ljubomoran, ali ima trenutaka kada me neko pogleda pa on nešto prokomentariše. Moram iskreno da kažem da sam ja ljubomornija od njega.

Da li si mu nekada proveravali telefon?

- Nisam zaista to nikada uradila, to ne radimo jedno drugom.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Ana Denda

Bonus video:

06:21 Intervju Milica Jokić