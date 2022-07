TUKAO ME JE SVAKI DAN, OTERALI SU ME! Goca Lazarević prošla PAKAO u detinjstvu: Živeli smo u šumi, nije se PRESVLAČIO 10 dana!

Gordana Goca Lazarević gde god da se pojavi zrači pozitivnom energijom, njen osmeh se daleko čuje, a istinu o teškom detinjstvu u nekoliko navrata otvoreno je govorila za medije.

Njeno detinjstvo nije bilo nimalo lako, a jedan od najtežih trenutaka u životu joj je onaj kada je njena majka poginula, kao i kada je sa ocem i maćehom otišla da živi u Beograd gde je svakodnevno dobijala batine.

Goca se jednom prilikom prisetila kako je došlo do stravične nesreće i objasnila da je majka otišla kako ne bi izgubila svoju ljubav i da pevačicu i njenog brata nije videla dve godine, te da ih je ostavila kod jednog čoveka u šumi.

"Dok nisam počela da živim samostalno, namučila sam se mnogo. Sve je bilo surovo. Mama i tata su trbuhom za kruhom otišli u inostranstvo. Ostavili su mene i brata kod strica i strine. Onda je i strina morala da ide da radi, pa je ostavila mene i brata u kući u šumi sa jednim neuglednim čovekom da nas čuva. Nije se presvlačio po deset dana. Mi smo preko nedelje mazali pašteticu i margarin na hleb. Nismo znali ništa drugo. Dok strina ne dođe. Otud i moj gastritis, koji vučem od ranog detinjstva. Moram da kažem da nikada nismo bili gladni. Čokoladu smo kupovali jednom mesečno, onu malu", rekla je.

Kada su njeni roditelji rešili da se vrate iščekivajuća sreća se pretvorila u najveću bol.

"Mama nije mogla da izdrži bez nas, bila je mnogo tužna. Jedva je izmolila tatu da se vrate. U saobraćajnoj nesreći pri povratku je poginula. Nikada više je nisam videla. Uvek sam posle toga imala snove da se mama vraća. Decenijama sam je prizivala. To je bio proizvod moje mašte i prizivanja. Nekada sam je prepoznavala, a nekada ne. Tata se nakon toga nezvanično ženio nekoliko puta. To su bile neke žene koje su bile grube prema nama. Kada je jedna od njih došla, smislila sam srednju školu koja ne postoji nigde u blizini da pobegnem da ih ne gledam. Otišla sam u Beograd", ispričala je Goca u emisiji "Glamur".

U Beogradu je živela sa maćehom i njihovim sinom jedincem, te je priznala kako ju je on maltretirao i tukao.

"On je bio razmažen i svaki dan me je tukao. Nije voleo što sam tu. Jednom, kada me je ozbiljno udario, vratila sam mu. Tada mi je njegova mama rekla da tražim drugu kuću. Spakovala sam stvari u kartonsku kutiju i pošla da tražim tetku. Znala sam samo da radi kod Liona u nekom bifeu. Jedva sam je našla. Od tog momenta sam živela kod tetke Rade u jednoj čatmari", bila je iskrena pevačica.

