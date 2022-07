NIJE ISTINA DA UNUKA VIŠE VOLIM OD DECE! Ceca Ražnatović otvorila dušu o porodici, Anastasiju posebno izdvojila zbog OVOGA!

Popularna pevačica Svetlana Ražnatović Ceca je u emisiji "Ispovesti" ispričala da za nju ne važi fraza da se unuče voli više od dece jer ih ona sve voli podjednako.

Mali Željko je samo privilegovan jer je najmlađi član njihove mnogočlane familije.

- Čula sam priče - unuče se voli više od dece. To nije istina. Voli se podjednako, kao i deca, pričam iz ličnog iskustva. On je još mali. On je sada svima nama najzabavniji, najinteresantniji. Priča sve, sve upija od svakog od nas. Meni je sve isto, kako sam vodila Veljka i Anastasiju, tako sad vodim i njega. Uživam s njim jer mi je on potpuna relaksacija za mozak, tako da ću i dane godišnjeg odmora provesti baš s njim - kaže Ceca u ispovesti za Srpski telegraf i dodaje:

- Mi smo velike porodice. Ražnatovići, Ocokoljići i Rodići i on ide samo iz ruke u ruku, on je jedno zadovoljno dete. Njemu ljubavi i pažnje ne manjka.

Ražnatovićeva se zatim osvrnula na to što je njena ćerka Anastasija, kao mlada muzička zvezda, često na meti tabloida. Pevačica se prisetila vremena kada je bila mlada i perioda kada u sličnim godinama njena naslednica gradi karijeru.

- Kada sam ja bila klinka, nisu postojale društvene mreže i nije bio toliko veliki pritisak javnosti. Isključivo se radilo o štampanim medijima. I mnogo je to bilo mirnije. Mnogo se pazilo šta će se objaviti. Danas svakodnevno izlaze vesti koje ne možeš da stigneš da izdemantuješ. Znalo se koji su novinari strah i trepet, koji imaju oštro pero. Što se ticalo spekulacija da li ću se udati, nije bio neki veliki pritisak kada sam imala 22, 23 godine. Kada je Anastasija u pitanju, ona da nije atraktivna medijima i zanimljiva čitaocima, ni vi ne biste pisali svakodnevno o njoj. Iz medija sam saznala da se Tasa seli kod dečka u Španiju. Navikla na sve to. Odrasla je s tim da su mediji prisutni u njenom životu.

