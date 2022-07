AFRIKA SE DRUŽILA SA MARJANOVIĆIMA, BILA TU KAD SE JELENA PORAĐALA: Sandra sad progovorila o presudi da je Zoran ubio svoju ženu

Pevačica Sandra Afrika koja je dobro poznavala par otkrila je šta misli o tome što je Zoran Marjanović optužen za ubistvo svoje supruge Jelene.

Sandra se osvrnula na njihovo poznanstvo, jer je upravo zbog Marjanovića pevačica dobila nadimak "Afrika".

- Mi smo godinama sarađivali, znamo se privatno, družili smo se, letovali smo zajedno u Crnoj Gori, i kad je Jeca bila trudna, bila sam i na svadbi, i kad se porodila... Zoran Marjanović je meni napravio pesmu "Afrika", Marina Tucaković je pisala tekst, Jeca je pevala prateće vokale, tako da znam ih baš dugo, dugo godina, ali smo se u poslednjih desetak godina manje družili, jer su nam se putevi razišli. Ja sam promenila kompozitore, otišla sam na neku drugu stranu, pa nismo imali taj neki kontakt - ističe pevačica, pa nastavlja:

- Oni kao par su mi izgledali divno, ona je njega uvek zvala "medo", stvarno su bili jedan skladan par. Iskreno, nisam sumnjala u njega, ali jesam bila u čudu, saznala sam sve posle svog rođendana, meni je rođendan 1. aprila, a to se sve desilio 2. aprila... Bila sam šokirana! Ne znam, što se mene lično tiče i mog mišljenja, mislim da Zoran to nije uradio, ali policija će istražiti i odlučiti šta je istina, ja samo iznosim svoje mišljenje, jer iskreno ne mogu u to da poverujem - zaključuje Sandra Afrika u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Sandra je otkrila da ovog leta nije ni stigla da se odmori, ali da ne želi da se žali, jer joj je ova sezona bila, kako kaže, fenomenalna.

- Ne odmaram, ovog leta nisam stigla da se odmorim, malo me i grlo zeza, već sam gotova pred kraj... Odvikla sam se, bila je i korona, nije se radilo, navikla sam da odmaram, a sad mi je, moram da priznam, naporno, svaki dan radim, ali hajde da ne kukam, ova sezona je za mene bila fenomenalna - otkriva pevačica, pa se osvrnula na emotivni život i na svoju izjavu da želi da postane majka:

Znaš kako, mislim da svaka žena želi da se ostvari u ulozi majke i mislim da mi je samo još to polje ostalo da ispunim u životu, ali dobro, Bože moj, ima vremena, mlada sam. Kako Bog bude rekao, tako da ima vremena, biće i toga, naravno. Možda vas sledeće godine ugostim ovde na mojoj jahti sa stomakom - smeje se Sandra.

