Ekskluzivno u Travelland-u: Luksuzni hoteli u Grčkoj po najboljim cenama u avgustu

Ultra All inclusive za LETO u Grčkoj

Najposećenije grčko poluostrvo od strane srpskih turista – Halkidiki krije moderno uređen objekat sa 5 zvezdica, Elinotel Sermilia Resort 5* u selu Psakudija. U ponudi hotela su bazen, krovni bar sa panoramskim pogledom na Egejsko more, privatni prostor na plaži i spa centar. Besplatan WiFi je dostupan u celom objektu. Sve sobe u okviru rizorta imaju balkon, a usluga se definiše kao Ultra All inclusive. Od 11.8. mogući su aranžmani na 7 i 10 noćenja, a najniža cena po sobi do kraja sezone je 985 evra.

foto: Promo

Čak i najzahtevnijim putnicima hoteli iz ponude agencije “Travelland” ispunjavaju sva očekivanja. Na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria) smešten je Resort Cronwell Platamon 5*. Od Soluna je udaljen jedno 100 km a samo 1,5 km od mesta Platamon. Ovo mesto predstavlja skladnu kombinaciju planinskog područja i magične obale, okruženo je istorijskim znamenitostima kao što su Olimp i drevni dvorac iz 12. veka Platamon. Cronwell Platamon Resort kreiran je specijalno za porodični odmor. Ovde ćete naći idealno mesto za dečiju zabavu, mir i tišinu za roditelje. Usluga hotela je Ultra All inclusive. Boravak je moguć na 7 i 10 noćenja, a slobodni termini u avgustu su: 10, 18, 20, 25, 27, 28. i 30.08.

foto: Promo

VRUĆA PONUDA! Standardna soba sa pogledom na more po ceni sobe sa pogledom na golf (za boravak od 15.8.-27.8.) Ovu akcijsku ponudu pruža Meliton Hotel & Spa - Porto Carras 5* koji se nalazi na srednjem prstu Halkidikija - Sithonia, udaljen 2km od Neos Marmarasa. Nalazi se na samoj peščanoj plaži u velikom hotelskom kompleksu koji ima sopstvenu marinu, ispred hotela veliku privatnu plažu dužine oko dva kilometra, teren za golf, jezero, heliodrom, podrum najboljih vina sa vinotekom, uslove za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima… Boravak je moguć na 7 i 10 noćenja a slobodnih termina ima od 01.08.

foto: Promo

Još jedan hotel na poluostrvu Halkidikija, Kasandri, u Sani oblasti, 12 km od mesta Nea Fokea, obezbediće odmor u Grčkoj kakav priželjkujete. U pitanju je Simantro Beach hotel 5* smešten na zlatno-peščanoj plaži, okružen prelepim raznobojnim vrtovima i borovom šumom. Hotel je deo lanca G-hotela. I u ovom hotelu se možete opredeliti za boravak od 7 ili 10 noćenja, a prvi slobodan termin u avgustu je 05.08. Najniža cena do kraja sezone je 970 evra po sobi.

foto: Promo

Za hotel Alexandros Palace Hotel 5* traži se mesto više! Sa uslugom polupansiona na 7 i 10 noćenja pruža sjajan odmor u pravom smislu te reči već od 12.08. Nalazi se 2 km od mesta Nea Roda, 5 km od Uranupolisa. Sadržaj je raznovrstan i bogat: recepcija 24h, klima u zajedničkim prostorijama, wi-fi u zajedničkim prostorijama besplatno, wi-fi u sobama uz doplatu, lobi, lift, ostava za prtljag, vrt, bankomat, menjačnica, besplatan parking, usluga u sobama, suvenirnica, mini market, ležaljke i suncobrani na bazenu besplatno, animacije za decu, dečije igralište, teretana, teniski tereni, odbojka na plaži, yoga, sportovi na vodi … Pet-friendly je.

Ukoliko vas je današnja ponuda zainteresovala, možete se detaljnije informisati o hotelima i izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16h, nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst