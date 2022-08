ANABELA ATIJAS OGOLILA DUŠU: Progovorila o unuci, ćerki Luni, njenom majčinstvu, a od JEDNOG najviše STRAHUJE!

Pevačica Anabela Atijas svoje slobodno vreme koristi kako bi bila sa porodicom, a najviše sa unukom Miom, pored koje i ona sama postane dete.

Anabela je istakla da je ćerka Luna često zove za savete, ali da se na kraju uvek snađe sama, te da joj briga o deci ide od ruke.

- Nikako ne propuštam da se igram sa njom. Čuvam je sama, kada sam sa njom, potpuno joj se posvetim, sklonim telefon i ne bavim se ničim drugim. Skačem, ljuljam se, čak sam nedavno pala sa ljuljaške. Podetinjim potpuno. Toliko je slatka, ispoljava tu sreću na predivan način. Svašta radimo da to izazovemo kod nje. Blankica tu voli da bude sa nama, dam sebi oduška u tim trenucima - istakla je Anabela za Blic kroz širok osmeh, te je otkrila kako se Luna snalazi.

foto: Printscreen/Premijera

- Normalno je da će me Luna pozvati za savet, odgojila sam troje dece, najviše me oko toga i zove. Odlično se snalazi, mislim da je na vreme postala mama. Imala je sestre koje je na neki način odgajala jer je bila velika kada je dobila prvu i drugu sestru. Ima urođen talenat da se bavi malom decom. Za mene su oni super, sve je kako treba, divno ih je gledati, uživaju u roditeljstvu - rekla je pevačica i dodala da je sada u dobrim odnosima sa Markom:

- Više puta sam pričala na tu temu i dosadno mi je da se ponavljam. Valjda se može zaključiti da je sve korektno. Izabrali smo oboje ljubav prema Luni i Miji.

Bake uvek imaju tendenciju da razmaze unuke, to jest da im dozvoljavaju sve što nisu svojoj deci, a Anabela kaže da svojoj miljenici ne dopušta samo ono što bi je moglo povrediti.

foto: Printscreen/Instagram

- Ona je maza, ali je vrlo pametno dete. Nisam uočila razmaženost. Za mene je razmaženo dete jednako voljeno dete. Imaš izbor da ga voliš ili ne. Naravno da ćemo da je volimo, ako će to da je razmazi, super. Sigurno joj neću dozvoliti nešto što će je ugroziti - istakla je Anabela, koja se potom osvrnula na Dalilu Dragojević, za koju spekulišu da je sve situacije u rijalitiju smišljeno uradila.

- Ne volim da donosim zaključke zbog toga što se nama desilo. Svi odgovaramo za naše postupke. Svesno ili nesvesno ulazimo u te priče, a na kraju treba da legnemo sa tim - rekla je pevačica i objasnila kako je ona prebrodila taj težak period:

- Moja porodica mi je u tim trenucima bila najveća podrška. Vreme i rad na sebi je učinilo svoje. Na razne načine radim na tome da budem i bolje i bolja. Duhovno, fizički, čitam knjige... Imam neke svoje rituale.

Mnoge estradne ličnosti rade svašta zarad marketinga, a evo šta Anabela smatra dobrom reklamom:

- Meni se desilo kroz život da me mediji prate i da sam aktuelna, a da sam neku dobrobit videla od toga, iskreno, možda me je više glava bolela, sami znate. Treba biti umeren i balansirati u svemu. Nisam za to da se radi bilo šta po svaku cenu, obilo mi se o glavu, nisam ni neko ko sudi, šta treba, a šta ne treba. Dobra pesma nađe put do publike, možda na teži način, ali je to presudno.

Pevačica je uvek izgledala atraktivno i kaže da se starosti boji samo iz jednog razloga, a to su njena deca.

- Nije da ne razmišljam, više ni u šta nisi siguran, ratovi, bolesti... Najviše me je strah za decu, da ću biti stara i nemoćna da im pomognem - istakla je Anabela, koja iskače iz kalupa drugih žena, jer kako kaže, nikada nije slagala za godine.

- Nikada sebi nisam smanjivala godine, uvek sam se družila sa starijima kada sam bila mala, pa sam čak i dodavala - zaključila je pevačica.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Blic

