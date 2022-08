MILJANA KULIĆ NIJE VIŠE NA INTENZIVNOJ NEZI: Smirila se jer misli da će da PUŠI u običnoj sobi, a evo do kad će ostati u bolnici!

Miljanu Kulić danas su iz Intenzivne nege Klinike za anesteziju UKC Niš lekari prebacili na odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju UKC Niš, saznaje nezvanično Kurir.

"Po nalogu šefa hirurških službi, koji je procenio da je Miljanino stanje zadovoljavojući, da su joj parametri bolji, pacijentkinju smo prebacili iz Intenzivne nege na u bolničku sobu, koja je takođe novoj zgradi Kliničkog centra", kaže naš izvor.

On navodi da je Miljana jutros bila prilično fina i delovala je zadovoljno što izlazi iz Intenzivne nege. Verovatno se nadala da će u sobi moći da dobije cigare u kafu, ali će ona na novom odeljnju biti pod neprestanim, 24-časovnim nadzorom sestara, kaže naš izvor, koji je dodao da dok je u bolnici to nema šanse da dobije.

Kako je rekao izvor, procena je da će i za njeno psihičko stanje biti mnogo bolje da pređe sa intenzivne nege u bolničku sobu, tim pre što dobija svoju redovnu terapiju.

"Miljana će ostati u bolnici sve dok je to potrebno, dok hirurzi i lekari ne procene da je dobro pa i ako to traje do skidanja konaca", rekao je naš izvor.

