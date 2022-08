TINA IVANOVIĆ SE OGLASILA NAKON SKANDALA! Žao mi je što se moj nastup potrefio na dan OLUJE!

Tina Ivanović kaže da joj je žao što je nastupala u Hrvatskoj u trenutku kada je bila "Oluja". Pevačica i nje suprug objasnili su kako je do toga došlo:

- Nastupe sam zakazao ja, a ne moja supruga Tina. To je dogovoreno još pre mesec dana preko posrednika.Mi nismo znali da su to dani kada je bila "Oluja". Zbog čega niko nije doveo u pitanje što je Milica Pavlović na istom mestu pevala dan pre nas, i to u Livnu, i mnogi drugi pevači. Zašto je samo Tina osuđena, a mnogi estradnjaci nastupaju ovih dana u Bosni i Hrvatskoj, i to niko nije pomenuo. Nama je žao što se sve to tako desilo, ali moja supruga ide na tezge da peva svim dobrim ljudima, a ne da širi mržnju. Bili smo u Splitu dan pre i na nastupu su bili i Srbi, Englezi, Hrvati, Bosanci, svi. Estrada ne sme da se meša u politiku i u te stvari. Od 15. jula do 15. avgusta na području Livna, Duvna i Posušja su organizovani svakog dana nastupi pevača mahom iz Srbije , a što je mojoj Tini pripao baš taj dan mi za to nismo krivi. Na teritoriji Balkana stvari trebaju da se stišaju, a ne da se vatra potpaljuje. Naš cilj nije bio da uvredimo bilo koga. Žao mi je što su ljudi propatili u ratu i molim se Bogu da tog rata nikad nije bi bilo . Nažalost sve nam je to nametnuto, ponajmanje smo mi krivi za to - kaže Zvezdan, suprug Tine Ivanović.

foto: Kurir televizija

I pevačica je imala svoj stav:

- Nikad nisam podržavala nasilje i uvek sam branila svoju zemlju i narod. Žao mi je što se tako potrefilo da nastupam u trenutku kada su se dešavale teške stvari. Tada kada smo ugovarali nastup nismo znali da će baš tada da se obeležava "Oluja". Ja sam pevala u klubovima gde dolazi omladina svih nacionalnosti. Nikakvih neprijatnosti niti političkih neprilika nije bilo, kao ni neprikladnih obeležja. Ljudi su se lepo proveli i sve je proteklo u najboljem redu. Dosta je mojih kolega nastupalo tog dana u Hrvatskoj, ali očigledno da sam ja jedina koja nemam zaleđinu. Mene jedino moj suprug štiti, a štitim se samo istinom.

foto: Dragan Kadić

