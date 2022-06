SILIKONIMA HTELA DA PRIVUČE PAŽNJU NA ESTRADI: Tina izvadila veštačke grudi, pa priznala sa čim se BORILA! Dala BITAN SAVET

Foto: Printscreen/Magazin In

VELIKO POPRSJE VIŠE NIJE IN

Pevačica Tina Ivanović progovorila je o estetskim korekcijama koje je radila na sebi.

Naime, ona je ugradila silikone u grudi, ali se ubrzo pokajala i izvadila ih.

"Ugradila sam 2004. godine implante u grudi. Pre sedam, osam godina sam izvadila i ne pada mi na pamet da više stavljam. Izvadila sam prvenstveno iz zdravstvenih razloga, ali i zbog toga što mnogo velike grudi više nisu IN - priznala je Tina.

- Bitno je kako ja zračim i šta ispoljava iz mene, grudi nisu bitne, verujte mi. Možda me je nedostatak samopouzdanja naveo na to, da privučem pažnju na estradi, što sam i uspela. Više puta sam pričala da sam prvi album snimila 1998. godine, drugi 2000. godine i bilo je tu dosta lepih pesama, ali nisam privukla pažnju, jer sam bila totalno normalna, neprimetna, povučena, tiha... Moralo je nešto da se desi - zaključila je Tina Ivanović u emisiji "Magazin IN".

"Drage devojke, prvo posetite psihologa i radite na sebi", poručila je Tina.

