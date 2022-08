IMAM LOŠ PREDOSĆAJ, JAKO SE PLAŠIM, NEŠTO ĆE POĆI PO ZLU Miljana 3 dana pre OPERACIJE usred noći pozvala NJEGA, bila je uznemirena

Miljana Kulić hitno je prebačena iz Niša u KC Beograd gde se nalazi na odeljenju za reanimaciju i priključena je na kiseonik.

Poslednja informacija po pisanju domaćih medija je da je izgubila dosta krvi i da joj je potrebna transfuzija.

Njena majka Marija Kulić otkrila je da će se sutra saznati rezultati ispitivanja.

foto: Printscreen, Ana Paunković, Kurir

- Stigli smo iz Niša maločas, primljena je u sobu za reanimaciju, rađena je kompletna dijagnostika, dok sam bila tamo ispred, vodili su je na ultrazvuk, rendgen, skener. Sve informacije dalje nemamo. Sutra dežura doktorica Damjanović, pa ću da je zamolim da odem kod nje, da vidim kako je. Miljana se uznemiri kad je vidim, morala sam da izađem - rekla je Marija.

Darko Tanasijević, voditelj televizije Pink otkrio je da ga je Miljana kontaktirala pred odlazak u Tursku i da je imala loš predosećaj.

- Miljana me je pozvala tri, četiri dana pre nego što će otići u Tursku, i to u 2 posle ponoći, što mi je bilo čudno, jer mesecima nismo imali kontakt, od njene diskvalifikacije. Bila je vidno uznemirena. Zvala je da mi kaže da se definitivno odlučila za operaciju smanjenja želuca, da za dva, tri dana ide u Tursku, ali da ima jako loš predosećaj. Tačno se sećam da mi je rekla, citiram: "Darkić, odlučila sam, ja moram da idem da uradim to. Ne mogu da imam više ovoliko kilograma, ali jako se plašim i imam jako loš predosećaj. Veruj mi, znam da će nešto da pođe po zlu, jako loš osećaj imam. A kad ja nešto tako pomislim, uvek se desi, ali ipak idem, ja moram to da uradim". Pokušao sam da je utešm i ohrabrim, da kažem da će sve biti okej, ali Miljana svakako uradi ono što ona zamisli - priča Darko i dodaje:

- Informacija da joj se stanje pogoršalo me je zatekla na odmoru, a danas sam se ponovo šokirao kad sam video šta se dešava. Odmah sam se setio našeg razgovora i njenih reči. Ipak, optimističan sam, siguran da će ona to izgurati i jedva čekam da je vidim ponovo - završava Tanasijević.

foto: Kurir

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:05 Siniša Kulić slomljen zbog Miljaninog zdravlja, stanje prati od kuće