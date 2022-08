DALILA PROLAZI KROZ PAKAO ZBOG RODITELJA BOGATOG DEČKA Stiglo je sve što je radila u rijalitiju, a onda je dočekao VELEOBRT

Dalila Dragojević, drugoplasirana u rijalitiju Zadruga, već dve nedelje je u vezi, kako je sama izjavila, sa imućnim dečkom, koji je ludo zaljubljen u nju. Dragojevićka je istakla da ju je čak i zaprosio, ali nije spomenula i to da, kako saznajemo od izvora bliskom ovom paru, njegova porodica je bila protiv te veze.

- Dalila je konačno našla sigurnost, kako emotivnu tako i finansijsku. Ne krije da joj prija novi dečko, a iako je on spremam da je odmah oženi, Dragojevićka želi da malo sačeka jer je tek nedavno izašla iz braka a i želi malo bolje da ga upozna. Koči je i to što je njegova porodica nije u potpunosti prihvatila - započinje izvor.

- U početku porodica Dalilinog dečka nije želela ni da je upozna. Govorili su da je sramno ono što je radila u "Zadruzi", i da ako je prevarila muža, što ne bi i dečka. Ipak, sada nakon njihovog zajedničkog letovanja, malo su popustili, pa su upoznali Dalilu i odmah su joj rekli da im je preko ekrana delovala iritantnije. Dragojevićka im je rekla da se kaje zbog nekih svojih postupaka i da ne bi volela da o njoj kroje mišljenje na osnovu učestvovanja u rijalitiju, te ih je zamolila da joj pruže šansu da je upoznaju. Oni su pristali, pa ćemo videti kako će dalje teći njihov odnos - završavala izvor.

Inače, Dalila je stigla iz Crne Gore i otkrila da sa svojim dragim, planira da uskoro otputuje na luksuznu destinaciju.

- Ja još nisam spremna ni za vezu, a on hoće sve sa mnom! Želi da se oženi! Pitala sam ga: "Da li si svestan da sam tek izašla iz braka? Ne ide to tako..." Ali on se zaljubio, odlepio je! A ja još nisam, mada su počeli da se stvaraju leptirići... Mnogo mi je lepo s njim, ali neću još da se u javnosti pojavljujemo zajedno. Reći ću samo da ga zovem Gringo, da ima veze sa Bosnom, da ima mnogo više od jedne jahte... Ali sve to nije važno, već kakav je prema meni. Uskoro zajedno putujemo na jednu egzotičnu destinaciju - kaže Dalila.

