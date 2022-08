MILJANA NIJE PRVA KOJA SE IZ TURSKE VRATILA SA KOMPLIKACIJAMA! Krstinja o Kulićkinoj operaciji želuca: Sada je najvažnije SAMO OVO

Pevačica se inače takođe podvrgla ovoj intervenciji, a sada se oglasila povodom Miljanine situacije i poželela da se što pre oporavi.

foto: Kurir televizija

- Žao mi je zbog toga, jer sam i sama prošla kroz to. Mada ja nisam imala nikakav vid ozbiljnijih komplikacija. Mogu samo da zamislim u kakvom je ona stanju. To ni malo nije rutinska operacija koliko god se to činilo nama tako. Žao mi je jer kada ste u bolnici, vi samo želite da izađete iz nje. Delim bol sa Miljanom Kulić. Volela bih da se vrati jača posle svega toga - rekla je pevačica.

Ona je takođe navela da zna dosta primera koji su se iz Turske vratili sa ogromnim komplikacijama.

- Ja sam birala doktora koji je ovde kod nas i grad koji bi gde god da mi se desi nešto mogu da zatražim pomoć. Birala sam doktora koji je imao sjajne rezultate i po tom pitanju sam bila rasterećena. Nisam htela da idem grlom kroz jagode i da me povuče inostranstvo kao većinu njih. Znam dosta primera koji su se iz Turske vratili, nažalost, sa ogromnim komplikacija. Mada u ovoj priči je najvažnbije da Miljana ozdravi - rekla je pevačica.

