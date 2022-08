"LAST MINUTE i nedeljom u Travelland-u: Specijalna ponuda za Egejsku regiju Turske. Za dete GRATIS avio karta!"

Kada kažemo LAST MINUTE ponuda mislimo na poslednja mesta za odmor u Turskoj i to po sniženim cenama u avgustu. Evo gde tu ponudu možete i pronaći.

U Tursku se ide zbog prelepih plaža ali i zbog dobro poznate usluge turskih domaćina. Hoteli na samoj obali, all inclusive usluga, odlična hrana, čisto more, šoping.....Samo su neki od razloga zašto se ovog leta traži mesto više za odmor u egejskoj ili antalijskoj regiji.

Travelland agencija nudi čarter letove za obe regije. Specijalne cene za poslednja mesta odnose se na aranžmane sa 11 i 10 noćenja uz all inclusive uslugu za termine: 23.8 - 3.9.2022. i 27.8 - 6.9.2022. U hotelu AYAZ AQUA 4* dvoje dece do 12 godina imaju gratis smeštaj, a drugo dete čak GRATIS avio kartu. Ova informacija će itekako značiti porodicama koje se sada spremaju za svoj odmor. Ayaz Aqua 4* hotel se nalazi u zalivu Gumbet, na samo 3 km od centra Bodruma. Ima sopstvenu peščanu plažu a ležaljke, suncobrani i dušeci su besplatni za goste hotela. Najniža cena je 849 evra (10 noćenja). Na cene se obračunava dodatnih 5% popusta.

foto: Promo

Još nižu cenu za polazak 23.8. ima hotel KRISS 3* u Bodrumu (694 evra za 11 noćenja, all inclusive usluga). Za polazak 27.8. hotel BABA 3* ima cenu od 649 evra, a usluga je polupansionska. Ovaj hotel ima odličnu lokaciju , nalazi se na 50 metara od peščane plaže, u zalivu Gumbet. Na cene se obračunava dodatnih 5% popusta!

YELKEN MANADLICI 4* je još jedan hotel za koji se može naći slobodno mesto od 23.8. i 27.8. Najniža cena za boravak sa all inclusive uslugom je 757 evra, dok je za Ultra all inclusive uslugu potrebno izdvojiti najmanje 1150 evra za boravak u hotelu YASMIN BODRUM 5*

foto: Promo

Marmaris kao destinacija nudi takođe dosta povoljne hotele, a jedan od njih je i ALMENA CITY 3* koji se nalazi na samo 1,5 km od centra i na oko 100 m od plaže.

Kada birate hotel u Turskoj, veoma je važno na kojoj je udaljenosti od vama važnih mesta. To će vam mnogo uštedeti vreme i energiju. ALMENA CITY 3* sa uslugom noćenja sa doručkom ima cenu od 399 evra za termin 23.8-3.9. ( 11 noćenja).

U Kušadasiju agencija „Travelland“ izdvaja hotel DABAKLAR 4* koji je smešten u gradu, na oko 1 km od gradske plaže. Njegova cena za polazak 23.8. je 684 evra (usluga polupansiona).

Na sve cene se obračunava dodatnih 5% popusta!

Požurite, akcija popusta traje do 16. Avgusta!

O svim letnjim ponudama se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija „Travelland“ otvara svoja vrata svakog radnog dana od 9 do 20h, subotom od 9 do 16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova.

Za najaktuelnije aranžmane i važne informacije agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo