MISLIO SAM DA JE GREŠKA! Voja Nedeljković bio šokiran zbog poteza Saše Popovića: Pitao sam ga da li zna s kim PRIČA

Voditelj "Zvezda Granda" Voja Nedeljković priznaje da je bio veoma začuđen kada ga je Saša Popović angažovao u muzičkom takmičenju. Njegov poziv da vodi ovu popularnu emisiju ga je, kako se sada prisetio, toliko zbunio, da je mislio da je došlo do zabune.

- Kada me je pozvao, mislio sam da je greška. Kaže: ''Alo, trebaš mi za juče, odmah'', kao što to biva kod njega da mu uvek trebaš za juče. Pitao sam o čemu se radi jer sam ja tada snimao razne reklame za Grand i slično, pa sam mislio da je vezano za to. Kaže on meni: Trebaš mi za ''Zvezde Granda'', slušaj da ti objasnim pravila - počeo je priču Voja.

Nedeljković je bio ubeđen da je Popović napravio grešku, te ga je još jednom podsetio sa kime ragovara.

- Kaže on meni da vrlo dobro zna sa kim priča i pozove me odmah da dođem na Bežanijsku kosu da pričamo, ako hoću, hoću, ako ne, ne moram. Tako to ide kod njega sve odmah, nema čekanja - dodao je voditelj.

foto: ATA images

Zatečen ovom ponudom, Voja nije odoleo a da ne pita Sašu - zbog čega je izbor pao baš na njega.

- ''Znam ja otprilike sve al' meni je zanimljivo da tebe ubacim u tu priču. Imaš profil psihologa, znaćeš koga treba ubrzati, koga usporiti, koga da spustiš, koga da utešiš'' rekao mi je tad. I zaista sam se u početku snašao iako mi je sve to bilo strano. Bio je u pravu, baš je bilo mnogo situacija gde je bilo i suza i smeha, a Boga mi i onesvešćivanja - ispričao je Voja, piše Grand Online.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 Skinula se Jovana Tipšin u kupaći