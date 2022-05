MARINA VISKOVIĆ SE UPOREDILA SA SVETSKOM ZVEZDOM: Ja sam kao Dženifer Lopez! Voditelj odbrusio: Mislio sam da je JLo ušla u studio

Marina Visković je istakla da voli prirodna izdanja, pa da joj ne predstavlja nikakav problem da objavi fotografiju bez šminke, kao što to radi poznata Džej Lo.

Iako posao kojim se bavi podrazumeva da se pevačica pojavljuje skroz sređena, od stajlinga do šminke, Marina je rekla da voli prirodna izdanja.

foto: Printskrin/Prva

„Ne ponašam se kao javna ličnost, na Instagramu volim da propagiram zdrav život, opuštena sam i ne mogu stvarno da se montiram za moj stori, zato što je to moj realan dan i to delim sa svojom publikom i mislim da to ljudi vole kad je neko prirodan i opušten“, rekla je Marina u emisiji „Zvezde Granda – Specijal“, pa je dodala:

foto: Printskrin/Prva

"Nemam ništa protiv, ja se divim ženama koje mogu da idu na štiklama ceo dan i u haljinama i da se sređuju, ja ne... Ja više ni farmerke ne nosim."Dok je objašnjavala da voli zdrav život, uporedila je sebe sa Dženifer Lopez."Ako pogledamo Holivud i holivudske zvezde, onda je to to, to je ta kežual varijanta, na primer Džej Lo koja je ljudima napravila jasnu sliku kakva je u javnosti, a kakva je privatno", nadovezao se voditelj Siniša Medić, a pevačica je onda zaključila:

"Ja sam ti kao Džej Lo."

Marina je mnoge nasmejla svojim komentarom, a onda se nadovezao i voditelj Voja Nedeljković, koji se u svom stilu našalio.

"Ja gledam malopre ko ulazi u emisiju da li je Džej Lo ili Marina Visković", rekao je Voja.

foto: Printskrin/Prva

