GODINU DANA OD KAKO IM JE ZABRANJEN ULAZAK U SRBIJU! Džala i Buba ostali bez BASNOSLOVNOG NOVCA , otkazuju im nastupe i u regionu

Pre tačno godinu dana reperima Amaru Hodžiću, poznatijem kao Buba Koreli, i Jasminu Fazliću, poznatijem kao Džala Brat, zabranjen je ulazak u Srbiju zbog širenja nacionalne mržnje, a to se veoma odrazilo na njihovo poslovanje i zaradu. Kako Kurir saznaje, oni su proteklih 12 meseci ostali bez najmanje milion evra, koliko je trebalo da zarade od nastupa u našoj zemlji.

Bili traženi

Buba i Džala poslednjih pet godina bili su među najpopularnijim izvođačima u regionu, nastupali su u svim državama bivše Jugoslavije gde se sluša njihova muzika. Koliki su uticaj imali na omladinu, govori i podatak da su u nekim anketama bili visokokotirani kao idoli tinejdžera, a na društvenim mrežama imali su obojica po pola miliona pratilaca. Za jedan nastup u početku su uzimali 10.000 evra, ali je taj iznos vrlo brzo porastao na 15.000 evra.

foto: Printscreen/Instagram

Vrlo često su pevali u Beogradu, nekada i po dva puta mesečno, što, kada se sabere sa nastupima u ostatku Srbije, bude i po osam ili deset tezgi za mesec dana. Prostom računicom dolazimo do podatka da su njih dvojica samo od toga zarađivali 120.000 mesečno. Po procenama to znači da su Buba i Džala ostali bez više od milion evra jer godinu dana ne mogu da kroče u našu zemlju, pa samim tim ni da nastupaju.

Spustili cenu

I to nije sve. Osim što ne mogu da dolaze ovde i pevaju, ni njihova muzika više nema popularnost kao ranije. Najviše su za to zaslužni muzički kanali koji ne emituju njihove spotove, što se odrazilo na to da poslednji album Džale Brata "Futura" prođe gotovo neopaženo u regionu. Jedan poznati estradni menadžer za Kurir kaže da reperi iz Sarajeva sada uglavnom pevaju u Bosni i Hercegovini, ponekad u dijaspori, a u Crnoj Gori su sve manje traženi. Nedavno su imali tri zakazana nastupa u jednom poznatom klubu u Budvi, održali su dva, ali je bio mali odaziv publike, pa im je treća tezga otkazana. Kuriru je potvrđeno iz jednog kluba u Crnoj Gori da su za nastup tražili 10.000 evra, a bili su spremni i da spuste cenu.

foto: Printscreen/Instagram

Nisu jedini Ni Soraja, Alen, Sadik i Jadranka ne mogu kod nas Sarajevski reperi nisu jedini kojima je zabranjen ulazak u Srbiju zbog širenja mržnje prema našem narodu. Na tom spisku nalazi se još pevača koji su karijeru otpočeli u našoj zemlji, ali im je, uglavnom zbog širenje nacionalne mržnje, zabranjen ulazak. Jedna od njih je i pevačica Jadranka Barjaktarović, koja je na skupu Mila Đukanovića pevala: "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije". foto: Dragana Udovičić, Shutterstock, Nemanja Nikolić, Dragan Kadić U Srbiji više ne mogu da nastupaju ni pevač Sadik Hasanović, koji se slikao s Naserom Orićem i pevao pesme o klanju našeg naroda, a na ovom spisku je i popularna starleta Sara Vučelić, javnosti poznatija kao Soraja, čije se ime našlo u registru u kom su imena bezbednosno interesantnih osoba. A pevač Alen Muković ne može da kroči u Srbiju zbog porodičnog nasilja.

Kurir.rs/ I. Ercegovčević - A. Denda

Bonus video:

00:06 BAHATI REPER ZAVODI RED U SARAJEVU: Buba Koreli tukao momka na ulici, pa snimak objavio na Instagramu!